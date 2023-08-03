Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Gejala Ejakulasi Dini Pada Pria, Jika Mengalami Segera ke Dokter!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |03:07 WIB
7 Gejala Ejakulasi Dini Pada Pria, Jika Mengalami Segera ke Dokter!
Stres akibat ejakulasi dini. (Foto: Istock)
A
A
A

EJAKULASI dini merupakan salah satu gangguan kesuburan yang ditakuti oleh banyak pria. Ini terjadi dengan salah satu cirinya ketidakmampuan pria untuk menunda ejakulasi setiap saat berhubungan suami istri.

Akibat tidak mampu menjaga ejakulasinya, kadang pria jadi merasa frustrasi, stres, bahkan menghindari keintiman seksual dengan istri.

ejakulasi dini

Lalu apa saja gejala ejakulasi dini?

Dikutip dari RSUD Sawahlunto, berikut ini gejala ejakulasi dini,

1. Kepercayaan diri menurun dalam berhubungan seks

2. Kesulitan interpersonal (komunikasi antar-pasangan)

3. Mengalami tekanan mental

4. Merasa gelisah

5. Merasa malu

6. Depresi

7. Mengalami tekanan psikologis

Sejatinya ejakulasi dini adalah masalah seksual yang dapat didiagnosis berdasarkan gejala dari masing-masing pria. Untuk memahami masalahnya, dokter perlu mendiskusikan riwayat seksual dengan pasangan.

 BACA JUGA:

Saat pergi ke dokter,pasian harus menceritakan penyakitnya secara jujur dan terbuka. Semakin banyak dokter tahu tentang kondisi pasien, semakin mudahkan dokter dapat membantu Anda.

Jika riwayat seksual Anda gagal mengungkapkan faktor mental atau emosional yang signifikan, yang dapat berkontribusi pada ejakulasi dini, dokter mungkin akan memeriksa Anda.

 BACA JUGA:

Dokter kemungkinan akan memeriksa prostat atau melakukan tes neurologis (tes sistem saraf) untuk menentukan apakah ada masalah fisik yang dapat menyebabkan ejakulasi dini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/598/3170926//ejakulasi_dini-hfVd_large.JPG
Perankan Ibu dari Sandrinna Michelle, Ini Karakter Karina Salim di Series EDI (Ejakulasi Dini)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/33/3169737//ejakulasi_dini_vision-uC3d_large.JPG
Penonton Terhibur Sekaligus Tersentuh, Begini Respon Mereka untuk Series EDI (Ejakulasi Dini) di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/598/3169361//ejakulasi_dini-SCRn_large.jpg
Tayang Full Episode, Ini Cara Nonton Series EDI (Ejakulasi Dini)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3169104//ejakulasi_dini-KfAF_large.JPG
Sebelum Nonton, Cek 5 Fakta Menarik Series EDI (Ejakulasi Dini) VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3169007//sandrinna_michele_sebagai_nataya_di_series_edi-a12u_large.JPG
Ada Sandrinna Michelle dan Junior Roberts, Ini Daftar Pemain Top di Series EDI VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/598/3167240//ejakulasi_dini-EP7c_large.JPG
Streaming Series EDI (Ejakulasi Dini) Episode 8, Ini Sinopsis dan Link Nonton
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement