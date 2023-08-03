7 Gejala Ejakulasi Dini Pada Pria, Jika Mengalami Segera ke Dokter!

EJAKULASI dini merupakan salah satu gangguan kesuburan yang ditakuti oleh banyak pria. Ini terjadi dengan salah satu cirinya ketidakmampuan pria untuk menunda ejakulasi setiap saat berhubungan suami istri.

Akibat tidak mampu menjaga ejakulasinya, kadang pria jadi merasa frustrasi, stres, bahkan menghindari keintiman seksual dengan istri.

Lalu apa saja gejala ejakulasi dini?

Dikutip dari RSUD Sawahlunto, berikut ini gejala ejakulasi dini,

1. Kepercayaan diri menurun dalam berhubungan seks

2. Kesulitan interpersonal (komunikasi antar-pasangan)

3. Mengalami tekanan mental

4. Merasa gelisah

5. Merasa malu

6. Depresi

7. Mengalami tekanan psikologis

Sejatinya ejakulasi dini adalah masalah seksual yang dapat didiagnosis berdasarkan gejala dari masing-masing pria. Untuk memahami masalahnya, dokter perlu mendiskusikan riwayat seksual dengan pasangan.

Saat pergi ke dokter,pasian harus menceritakan penyakitnya secara jujur dan terbuka. Semakin banyak dokter tahu tentang kondisi pasien, semakin mudahkan dokter dapat membantu Anda.

Jika riwayat seksual Anda gagal mengungkapkan faktor mental atau emosional yang signifikan, yang dapat berkontribusi pada ejakulasi dini, dokter mungkin akan memeriksa Anda.

Dokter kemungkinan akan memeriksa prostat atau melakukan tes neurologis (tes sistem saraf) untuk menentukan apakah ada masalah fisik yang dapat menyebabkan ejakulasi dini.