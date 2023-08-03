8 Cara Menurunkan Kadar Gula Darah Secara Alami

CARA menurunkan gula darah secara alami, dan tanpa obat sebaiknya harus diketahui oleh banyak orang. Apalagi gula darah terlalu tinggi tidak baik untuk kesehatan, salah satunya bisa menyebabkan diabetes.

Menurunkan gula darah tanpa obat juga tergolong lebih aman. Dikutip dari Dinkes Semarang Kota, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menurunkan gula darah tanpa obat yang sudah terbukti secara ilmiah.

1. Konsumsi bawang putih

Bawang putih jika dikonsumsi rutin bisa menurunkan kadar gula darah. Pasalnya, umbi ini mengandung zat sulfoxide. Kandungan tersebut bisa meningkatkan sensitivitas insulin serta membantu penyembuhan infeksi.

Selain itu, bawang putih juga mengandung allicin dan allyl propyl disulfide. Kedua zat tersebut bisa menghambat penghentian insulin di hati.

2. Kontrol asupan karbohidrat

Karbohidrat merupakan senyawa organik yang menjadi sumber kalori bagi tubuh. Dalam kondisi normal, karbohidrat berfungsi sebagai penambah energi, materi pembangun, serta menjaga keseimbangan asam basa.

Sebaliknya, jika dikonsumsi secara berlebihan, bisa memperparah penyakit diabetes. karbohidrat menjadi penyebab utama diabetes. Mengurangi asupan karbohidrat dapat menjadi salah satu cara menurunkan gula.

3. Minum ramuan daun kemangi

Laura Shane-Mcwhorter, penulis buku The American Diabetes Association: Guide to Herbs and Nutritional Supplements, mengungkapkan bahwa daun kemangi mampu meningkatkan sekresi insulin. Jika minum air rebusan daun tersebut secara teratur, kadar gula darah akan menurun secara cepat.

4. Kontrol porsi makanan

Tak hanya membatasi asupan karbohidrat, bagi Anda yang memiliki gula darah tinggi juga sebaiknya perlu membatasi porsi makanan untuk mengurangi asupan kalori dan mencegah lonjakan gula darah. Sebaiknya atur pola makan Anda dengan porsi kecil secara perlahan dan selalu membaca jumlah kalori pada label makanan kemasan sebelum mengonsumsinya.

5. Pilih makanan dengan indeks glikemik rendah

Indeks glikemik merupakan angka yang menunjukkan kecepatan suatu makanan untuk menaikkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Pengidap gula darah tinggi disarankan mengonsumsi makan dengan indeks glikemik rendah agar kadar gula darah tidak melonjak cepat. Contoh makanan ini adalah sayuran hijau, kacang merah, wortel, dan oat.