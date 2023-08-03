5 Penyebab Sulit Fokus, Kurang Tidur hingga Bosan

PERNAHKAH Anda mengalami masa-masa sulit dengan kehilangan fokus saat bekerja? Pada umumnya ini adalah hal yang wajar terjadi. Namun, jika dibiarkan secara terus-menerus tanpa mengetahui penyebabnya, maka akan menjadi masalah serius.

Sekadar informasi kehilangan fokus akan sangat berpengaruh pada hasil pekerjaan Anda. Anda akan kesulitan untuk fokus mengerjakan suatu hal dan membuat kinerja menjadi buruk. Lantas apa saja hal yang membuat seseorang kehilangan fokus? Merangkum dari Betterup, Kamis (8/3/2023) berikut ulasannya.

1. Kurang tidur

Lelah mental dapat menyebabkan kabut otak dan berujung kesulitan berkonsentrasi. Kelelahan fisik dapat memiliki efek yang serupa. Tingkat energi yang rendah akan membuat otak Anda secara tidak sadar beristirahat karena terlalu lelah.

2. Memiliki banyak masalah kehidupan pribadi

Seseorang tentu memiliki kehidupan di luar pekerjaan. Terkadang masalah pribadi yang dimiliki dapat memberikan tekanan dan pikiran sehingga memengaruhi fokus seseorang dalam bekerja.

Masalah pribadi serta kehidupan dalam pekerjaan akan semakin membebankan pikiran sehingga sulit untuk fokus.

3. Melakukan banyak hal sekaligus

Menjalanlan banyak tugas secara bersamaan dapat membuat fokus menjadi terganggu. Otak akan memerintahkan sel-sel otak untuk melakukan multitasking sehingga tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas.

Ketika semua pekerjaan dilakukan secara bersamaan, maka Anda akan kehilangan efisiensi sekitar 40 persen.