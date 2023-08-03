10 Penyebab Sering Buang Air Kecil dan Cara Mengatasinya

BERIKUT ini 10 penyebab sering buang air kecil dan cara mengatasinya akan Anda ketahui pada artikel ini. Buang air kecil merupakan mekanisme alami tubuh untuk membuang cairan limbah seperti asam urat, urea, hingga racun.

Melansir Cleveland Clinic, manusia buang air kecil sebanyak tujuh hingga delapan kali dalam sehari.

Berikut 10 penyebab sering buang air kecil seperti dinukil GoodRx Health, Kamis (3/8/2023):

1. Terlalu Banyak Minum





Minum terlalu banyak air akan membuat tubuh merasa ingin sering buang air kecil. Selain itu, minuman beralkohol dan berkafein tinggi juga berpengaruh pada frekuensi buang air kecil.

2. Sembelit

Sembelit juga berpengaruh pada frekuensi buang air kecil. Sembelit atau jarang buang air besar akan membuat rektum membengkak dengan tinja dan mendorong kandung kemih. Rektum yang membesar membuat membuat kandung kemih kekurangan ruang untuk diisi oleh urin sehingga akan membuat sering buang air kecil.