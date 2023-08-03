Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit, Kini Arsy Sudah Bisa Jalan Pelan-Pelan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:05 WIB
Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit, Kini Arsy Sudah Bisa Jalan Pelan-Pelan
Arsy usai jatuh. (Foto: Instagram Arsy)
A
A
A

PASCA-JATUH Dari Wahana Setinggi 2 Meter, Arsy Hermansyah Masih Belum Bisa Masuk Sekolah

ASHANTY tampak membagikan kabar terkait kondisi terkini Arsy Hermansyah pasca jatuh dari wahana permainan Monkey Bar setinggi dua meter.

Seperti diketahui, sebelumnya anak pertama dari Ashanty dan Anang Hermansyah itu sempat dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani rawat inap karena harus menjalani CT scan dan juga MRI lantaran ada sesuatu di bagian punggung belakangnya.

 Arsy sempat di RS

Meski sempat diperbolehkan pulang, baru-baru ini Arsy kembali harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang masih harus mendapatkan perawatan lebih lanjut dari dokter.

“Arsy kembali harus dilarikan ke rumah sakit lagi karena kondisinya yang tidak memungkinkan,” ujar Ashanty, dilansir dari YouTube The Hermansyah A6 pada Kamis, (3/8/2023).

Meski begitu, saat ini Arsy diketahui sudah diperbolahkan menjalani perawatan di rumah. Hal itu diungkapkan Ashanty melalui unggahan di story akun Instagramnya.

“Alhamdulillah yang nanyain kak Arsy udah dirumah @queenarsy,” ujar Ashanty, melalui akun Instagramnya.

Ashanty lantas menyebut bahwa anak perempuannya itu belum bisa masuk sekolah lantaran belum diperbolehkan duduk terlalu lama. Pasalnya, Arsy saat ini hanya diperboleh duduk sebentar lalu harus kembali istirahat.

 BACA JUGA:

“Cuma belum boleh sekolah karena belum boleh duduk terlalu lama. Tapi udah boleh duduk sejam lalu istirahat lagi,” lanjutnya.

Ashanty juga mengungkapkan, saat ini Arsy juga sudah bisa kembali jalan secara perlahan-lahan. Ia lantas turut memberi ucapan terimakasih kepada yang sudah memberi doa dan perhatian kepada anaknya itu.

“Jalan udah bisa pelan-pelan. Makasih doa dan perhatiannya yaa. Maaf nggak bisa balas satu persatu,” ungkapnya.

 BACA JUGA:

Sebelumnya, melalui channel YouTube The Hermansyah, Ashanty menceritakan kronologi kecelakaan yang dialami Arsy saat bermain di wahana Monkey Bar setinggi 2 meter. Saat itu sang anak sempat merasakan ngilu di bagian punggungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/33/3160802//ashanty-rIx9_large.JPG
Anak Sakit, Ashanty Mengaku Depresi dan Merasa Gagal Jadi Ibu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement