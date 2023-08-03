Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit, Kini Arsy Sudah Bisa Jalan Pelan-Pelan

PASCA-JATUH Dari Wahana Setinggi 2 Meter, Arsy Hermansyah Masih Belum Bisa Masuk Sekolah

ASHANTY tampak membagikan kabar terkait kondisi terkini Arsy Hermansyah pasca jatuh dari wahana permainan Monkey Bar setinggi dua meter.

Seperti diketahui, sebelumnya anak pertama dari Ashanty dan Anang Hermansyah itu sempat dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani rawat inap karena harus menjalani CT scan dan juga MRI lantaran ada sesuatu di bagian punggung belakangnya.

Meski sempat diperbolehkan pulang, baru-baru ini Arsy kembali harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang masih harus mendapatkan perawatan lebih lanjut dari dokter.

“Arsy kembali harus dilarikan ke rumah sakit lagi karena kondisinya yang tidak memungkinkan,” ujar Ashanty, dilansir dari YouTube The Hermansyah A6 pada Kamis, (3/8/2023).

Meski begitu, saat ini Arsy diketahui sudah diperbolahkan menjalani perawatan di rumah. Hal itu diungkapkan Ashanty melalui unggahan di story akun Instagramnya.

“Alhamdulillah yang nanyain kak Arsy udah dirumah @queenarsy,” ujar Ashanty, melalui akun Instagramnya.

Ashanty lantas menyebut bahwa anak perempuannya itu belum bisa masuk sekolah lantaran belum diperbolehkan duduk terlalu lama. Pasalnya, Arsy saat ini hanya diperboleh duduk sebentar lalu harus kembali istirahat.

“Cuma belum boleh sekolah karena belum boleh duduk terlalu lama. Tapi udah boleh duduk sejam lalu istirahat lagi,” lanjutnya.

Ashanty juga mengungkapkan, saat ini Arsy juga sudah bisa kembali jalan secara perlahan-lahan. Ia lantas turut memberi ucapan terimakasih kepada yang sudah memberi doa dan perhatian kepada anaknya itu.

“Jalan udah bisa pelan-pelan. Makasih doa dan perhatiannya yaa. Maaf nggak bisa balas satu persatu,” ungkapnya.

Sebelumnya, melalui channel YouTube The Hermansyah, Ashanty menceritakan kronologi kecelakaan yang dialami Arsy saat bermain di wahana Monkey Bar setinggi 2 meter. Saat itu sang anak sempat merasakan ngilu di bagian punggungnya.