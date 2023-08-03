Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Idap Anoreksia sejak 2016, Bentuk Tubuh YouTuber Ini Tuai Sorotan

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:10 WIB
Idap Anoreksia sejak 2016, Bentuk Tubuh YouTuber Ini Tuai Sorotan
YouTuber ini idap anoreksia hingga tubuhnya tuai sorotan. (Foto:NYpost)
BELUM lama ini YouTuber Eugenia Cooney membuat heboh para penggemarnya. Hal itu dipicu oleh video TikTok yang diunggah ke media sosialnya.

Dalam video TikTok yang telah ditonton sebanyak 16,8 juta kali pada 21 Juli 2023, menunjukkan Cooney mengenakan pakaian hot pink dari ujung rambut sampai ujung kaki. Diduga dia terinspirasi dari film Barbie.

“Hiiii im Barbie,” tulis Cooney sebagaimana dirangkum The New York Post, Kamis (8/3/2023).

Anoreksia

Namun, beberapa penggemar tampak khawatir dengan penampilan Cooney yang sangat kurus layaknya. Para penggemar pun memberikan beragam tanggapannya di kolom komentar.

“Semoga Anda sehat dan bahagia,” tulis salah satu netizen.

“Semoga kesehatanmu baik, semoga kamu bisa merasa kuat dan sehat. Energimu indah," tulis netizen yang lain.

Sementara itu ada pula netizen yang merasa prihatin dengan kondisi yang dialami Eugenia Cooney.

“Ini sangat memprihatinkan,” tulis seorang netizen.

“Dia sudah lama seperti ini, saya heran sejauh ini dia belum menerima bantuan untuk masalahnya," kata netizen yang lain.

Halaman:
1 2
      
