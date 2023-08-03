Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Parah, Ratusan Orang Dilarikan ke RS Akibat Kepanasan saat Jambore Pramuka

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |13:51 WIB
Parah, Ratusan Orang Dilarikan ke RS Akibat Kepanasan saat Jambore Pramuka
Suhu sangat panas. (Foto: Freepik)
A
A
A

RATUSAN peserta Jambore Pramuka Dunia di Korea Selatan dilarikan ke rumah sakit akibat kepanasan. Gelombang panas memang sedang terjadi di negara tersebut.

Jambore Pramuka tersebut rencananya dihadiri 43 ribu peserta dari 158 negara. Namun, baru setengahnya yang datang, sudah 400 orang jatuh sakit hingga membutuhkan perawatan ekstra.

 Jambore

Menurut laporan The Guardian, para peserta jambore Pramuka ini mengeluh sakit kepala, pusing, dan kelelahan akibat gelombang panas. Kemarin, Rabu (2/8/2023), dilaporkan bertambah lagi 207 korban kepanasan dari jambore ini.

Acara jambore Pramuka dunia ini dilangsungkan di luar ruangan, tepatnya di lahan reklamasi seluas 8,8 km persegi. Lokasinya ada di wilayah selatan Buan, sekitar 180 km barat daya dari Seoul, Ibu Kota Korea Selatan.

 BACA JUGA:

Cuaca di sana diperkirakan mencapai 35 derajat celcius dengan kelembaban udara yang cukup tinggi. Kondisi ini yang sepertinya kurang bisa ditoleransi para peserta jambore Pramuka yang datang dari belahan dunia.

Sekretaris Jenderal panitia penyelenggara, Choi Chang-haeng, menegaskan bahwa semua peserta yang dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang tidak parah, hanya 39 orang yang masih dirawat intensif.

 BACA JUGA:

Agar kejadian tidak bertambah serius, tim acara menambah jumlah nakes, dokter sebanyak 30 orang dan 60 perawat. "Kami pastikan, peserta jambore aman dan sehat sampai acara selesai (12 Agustus)," ungkapnya, dikutip Kamis, (3/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/611/3177902//sunscreen-5mSR_large.jpg
Cuaca Panas Bikin Kulit Kusam, Ini Cara Biar Tetap Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719//viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177134//ilustrasi-0daB_large.jpg
BMKG Ungkap Penyebab Suhu Panas Ekstrem yang Melanda Indonesia, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176956//cuaca_panas-LZjX_large.jpg
Suhu Panas Melanda, BMKG Ungkap Penyebab dan Potensinya ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/481/3160467//flu-Xgvl_large.jpg
Waspada 4 Penyakit yang Timbul di Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/56/3111545//suhu_panas-vWVo_large.jpg
Suhu pada Januari 2025 Pecahkan Rekor, Ilmuwan Pertanyakan Laju Perubahan Iklim
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement