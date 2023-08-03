Parah, Ratusan Orang Dilarikan ke RS Akibat Kepanasan saat Jambore Pramuka

RATUSAN peserta Jambore Pramuka Dunia di Korea Selatan dilarikan ke rumah sakit akibat kepanasan. Gelombang panas memang sedang terjadi di negara tersebut.

Jambore Pramuka tersebut rencananya dihadiri 43 ribu peserta dari 158 negara. Namun, baru setengahnya yang datang, sudah 400 orang jatuh sakit hingga membutuhkan perawatan ekstra.

Menurut laporan The Guardian, para peserta jambore Pramuka ini mengeluh sakit kepala, pusing, dan kelelahan akibat gelombang panas. Kemarin, Rabu (2/8/2023), dilaporkan bertambah lagi 207 korban kepanasan dari jambore ini.

Acara jambore Pramuka dunia ini dilangsungkan di luar ruangan, tepatnya di lahan reklamasi seluas 8,8 km persegi. Lokasinya ada di wilayah selatan Buan, sekitar 180 km barat daya dari Seoul, Ibu Kota Korea Selatan.

Cuaca di sana diperkirakan mencapai 35 derajat celcius dengan kelembaban udara yang cukup tinggi. Kondisi ini yang sepertinya kurang bisa ditoleransi para peserta jambore Pramuka yang datang dari belahan dunia.

Sekretaris Jenderal panitia penyelenggara, Choi Chang-haeng, menegaskan bahwa semua peserta yang dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang tidak parah, hanya 39 orang yang masih dirawat intensif.

Agar kejadian tidak bertambah serius, tim acara menambah jumlah nakes, dokter sebanyak 30 orang dan 60 perawat. "Kami pastikan, peserta jambore aman dan sehat sampai acara selesai (12 Agustus)," ungkapnya, dikutip Kamis, (3/8/2023).