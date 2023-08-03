Apa Saja Ciri-Ciri Kolesterol Sudah Turun? Salah Satunya Pernapasan Lancar

APA saja ciri-ciri kolesterol sudah turun? Jawabannya akan dijelaskan dalam artikel di bawah ini. Kadar kolesterol tinggi dalam darah merupakan penyakit yang cukup berbahaya karena jika dibiarkan begitu saja dapat menimbulkan komplikasi penyakit lainnya seperti penyakit jantung dan juga stroke.

Mengutip halodoc.com, kadar kolesterol yang tinggi ditandai dengan sesak nafas, nyeri dada, leher terasa pegal, nyeri pada kaki, mati rasa di kaki, kesemutan, hingga kuku yang berwana kekuningan. Itu semua terjadi karena penumpukan kolesterol dalam darah menghambat aliran darah.

Untuk itu, kamu penderita kolesterol harus menjaga pola makanan yang sehat dan rutin mengonsumsi obat penurun kolesterol yang diresepkan oleh dokter.

Lantas, apa saja ciri-ciri kolesterol sudah turun? Berkebalikan dengan gejalanya, ciri-ciri kolesterol yang sudah turun ditandai dengan lancarnya peredaran darah dan oksigen ke seluruh bagian tubuh.

Apa saja ciri-ciri kolesterol sudah turun?

Berikut, ciri-ciri kolesterol sudah turun yang dikutip dari laman nutrivenutrition.com: