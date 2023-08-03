Kabar Baik, 16 Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri Siap Mengabdi di Tanah Air

KEMENTERIAN Kesehatan menginformasikan bahwa ada sebanyak 16 dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang mulai mengabdi di Indonesia sampai pertengahan tahun ini.

Dengan terdiri dari 3 dokter Orthopedi Traumatologi, 3 dokter penyakit dalam, 4 dokter Obstetri Ginekologi, 1 dokter mata, 4 dokter Dermatologi dan Venereologi, dan 1 dokter anak, semuanya ditempatkan di 16 RSUD yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

“Semuanya sudah dapat penempatan, sehingga para dokter bisa memberikan pelayanan spesialis yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah,” kata Dirjen Ariyanti Anaya, Dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia.

Tidak hanya itu, Ariyanti Anaya juga menuturkan bahwa semua dokter yang telah dievaluasi melalui kompetensi oleh komite bersama telah dinyatakan kompeten dan telah diberikan pembekalan serta sudah ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan perancangan nasional.

BACA JUGA:

Tentunya atas keberhasilan ini, dirinya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pencapaian baik ini.

Menurutnya semua kebersihasilan tersebut tidak terlepas dari adanya banyak faktor, salah satunya partisipasi dari dokter spesialis yang bekerja di luar negeri untuk kembali ke Indonesia, dan mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara.

BACA JUGA:

“100 persen tercapai pada triwulan pertama dan kedua itu sungguh luar biasa. Kami tentu sangat senang dan bangga serta berharap agar kedepannya bisa terus ditingkatkan,” kata Dirjen Ariyanti.