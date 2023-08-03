Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Manfaat Kluwek untuk Kesehatan, Bisa Tingkatkan Imunitas hingga Hipertensi

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:33 WIB
7 Manfaat Kluwek untuk Kesehatan, Bisa Tingkatkan Imunitas hingga Hipertensi
Manfaat kluwek untuk kesehatan. (Foto: freepik)
TUJUH manfaat kluwek untuk kesehatan akan dibahas dalam artikel ini. Mungkin orang hanya mengira bahwa kluwek hanya sebuah bahan yang diolah menjadi makanan seperti pada rawon.

Padahal, kluwek mengandung vitamin dan mineral yang efektif meningkatkan kesehatan tubuh lho. Adapun kandungan di dalamnya adalah karbohidrat, protein, lemak, serat, kalium, mangan, zat besi dan vitamin A serta C.

Manfaan kluwek untuk kesehatan

1. Tingkatkan imunitas tubuh

Imunitas tubuh begitu penting dalam kesehatan. Jika imun turun, bukan hal tak mungkin penyakit akan bermunculan.

Adapun cara kerja kluwek untuk kesehatan dengan melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, di mana semua itu berasal dari kandungan antioksidan di dalamnya.

Kluwek pun mengandung vitamin C yang mampu menjaga kesehatan kulit dengan meregenerasi sel-sel tubuh. Vitamin ini berperan sebagai antioksidan di dalam tubuh yang dapat menetralkan radikal bebas.

 2. Mencegah penyakit kanker

Kluwek mengandung antioksidan yang begitu penting untuk mencegah kanker. Selain itu, jenis penyakit yang dapat dicegah antara lain sakit jantung, radang sendi, emfisema dan penyakit Parkinson.

3. Mencegah Hipertensi

Kluwek bukan sekedar buah hitam yang digunakan untuk masakan. Kluwek mengandung tinggi mineral berupa kalium atau potasium yang baik bagi tubuh.

Dalam 100 gram kluwek mengandung 680 miligram kalium. Dengan kisaran tersebut, buah ini efektif membantu mencegah tekanan darah tinggi atau hipertensi.

Halaman:
1 2
      
