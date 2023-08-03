6 Penyebab Hepatitis C Beserta Faktor Risikonya

KASUS hepatitis C masih cukup banyak terjadi di Indonesia. Seperti diketahui, hepatitis C adalah infeksi hati yang dapat menyebabkan kerusakan hati serius.

Penyakit ini muncul karena disebabkan oleh virus hepatitis C. Mirisnya sekitar 2,4 juta orang di Amerika Serikat (AS) mengidap penyakit ini. Penyakit ini memang menyebabkan beberapa gejala, namun sebagian besar dari masyarakat tidak menyadari telah terinfeksi penyakit ini.

Virus hepatitis menyebar melalui darah atau cairan tubuh orang yang terinfeksi. Jenis virus hepatitis C yang paling umum adalah tipe 1. Mereka merespons pengobatan secara berbeda. Lantas apa sajakah gejala hepatitis C? Merangkum dari WebMd, Kamis (8/3/2023) berikut ulasannya.

Gejala Hepatitis C