Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Penyebab Hepatitis C Beserta Faktor Risikonya

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |12:33 WIB
6 Penyebab Hepatitis C Beserta Faktor Risikonya
Penyebab hepatitis C lengkap dengan faktor risikonya. (Foto:Freepik.com)
A
A
A

KASUS hepatitis C masih cukup banyak terjadi di Indonesia. Seperti diketahui, hepatitis C adalah infeksi hati yang dapat menyebabkan kerusakan hati serius.

Penyakit ini muncul karena disebabkan oleh virus hepatitis C. Mirisnya sekitar 2,4 juta orang di Amerika Serikat (AS) mengidap penyakit ini. Penyakit ini memang menyebabkan beberapa gejala, namun sebagian besar dari masyarakat tidak menyadari telah terinfeksi penyakit ini.

Hepatitis C

Virus hepatitis menyebar melalui darah atau cairan tubuh orang yang terinfeksi. Jenis virus hepatitis C yang paling umum adalah tipe 1. Mereka merespons pengobatan secara berbeda. Lantas apa sajakah gejala hepatitis C? Merangkum dari WebMd, Kamis (8/3/2023) berikut ulasannya.

Gejala Hepatitis C

  1. Kotoran berwarna gelap
  2. Urin gelap
  3. Demam
  4. Kelelahan
  5. Penyakit kuning (suatu kondisi yang menyebabkan mata dan kulit kuning, serta urin berwarna gelap)
  6. Nyeri sendi
  7. Kehilangan selera makan
  8. Mual
  9. Sakit perut
  10. Muntah

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement