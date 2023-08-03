Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Perokok Ternyata Bisa Tetap Miliki Paru-Paru Sehat, Begini Penjelasan Dokter

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |08:00 WIB
Perokok Ternyata Bisa Tetap Miliki Paru-Paru Sehat, Begini Penjelasan Dokter
Perokok bisa tetap miliki paru-paru sehat. (Foto:freepik.com)
A
A
A

SEBAGIAN besar masyarakat dunia memiliki kebiasaan merokok. Padahal kebiasaan buruk ini bisa mengancam kesehatan dan memiliki dampak buruk bagi orang yang ada di sekitarnya.

Sejumlah penyakit mematikan seperti jantung, stroke, hingga paru-paru kronis bisa timbul akibat kebiasaan merokok. Meski demikian, Dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) mengatakan dalam cuitannya di Twitter bahwa ada beberapa kasus perokok yang kesehatan parunya tetap terjaga.

Rokok

“Kok bisa ya? Bisa. Nah itu karena faktor genetik,” tulis Erlina dalam cuitannya di Twitter @erlinaburhan, seperti dikutip pada Kamis (3/8/2023).

Dokter Erlina mengungkapkan dalam sebuah penelitian yang mempelajari kesehatan dan diikuti 500 ribu peserta Biobank Inggris, subset 50 ribu orang dipilih berdasarkan kesehatan paru-paru, perokok, dan bukan perokok.

Fokus penelitian ini adalah penyakit paru-paru kronis atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Salah satu yang menarik, dari penelitian itu menunjukkan adanya mutasi dalam DNA yang bisa membuat fungsi paru-paru meningkat bahkan menutupi dampak mematikan rokok. Bahkan ada DNA tertentu yang ternyata bisa mengurangi risiko COPD.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement