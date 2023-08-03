Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Karenina Ditangkap Akibat Ganja, Kenali Bahayanya!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:07 WIB
Karenina Ditangkap Akibat Ganja, Kenali Bahayanya!
Karenina ditngkap akibat ganja. (Foto: Instagram)
A
A
A

KARENINA Anderson seorang model jadul yang pernah eksis di era 90-an harus berurusan dengan kepolisian. Pasalnya, dia ditangkap di kediamannya diduga gegara kasus narkoba.

Ia ditangkap polisi karena narkoba dengan bukti kepemilikan ganja seberat 4,1 gram. Hingga berita ini diturunkan tidak diketahui motivasi model bernama lengkap Karenina Anderson itu mengonsumsi ganja.

 Karenina

Namun tak bisa dipungkiri saat ini banyak orang mengonsumsi ganja untuk berbagai kepentingan mulai dari rekreasional dan medis. Namun ganja disebut lebih banyak dampak negatifnya.

Lalu apa bahaya ganja?

Ganja mengandung bahan aktif yang disebut delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), zat psikoaktif yang sangat kuat. Hal ini bertanggung jawab atas potensi dan efek keracunan. Penurunan memori jangka pendek di beberapa pengguna adalah salah satu efek dari mengkonsumsi ganja.

BACA JUGA:

5 Perbedaan Asam Urat dan Rematik 

Efek buruk lainnya, ganja bisa menimbulkan halusinasi visual, amnesia, peningkatan nafsu makan, peningkatan atau penurunan kenikmatan seksual, peningkatan sensasi, memvariasikan tingkat euforia, mulai dari perasaan kesejahteraan umum dengan efek tawa panjang, mulut kering sementara, serta memvariasikan jumlah paranoia dan kecemasan di beberapa pengguna.

Sementara efek bagi paru-paru terbukti bahwa orang yang merokok ganja secara teratur mungkin memiliki banyak masalah pernapasan dibandingkan dengan perokok tembakau, demikian seperti yang dilansir Steadyhealth.

 BACA JUGA:

Masalah-masalah ini termasuk batuk harian dan produksi dahak, lebih sering penyakit dada akut, peningkatan risiko infeksi paru-paru dan kecenderungan yang lebih besar terhadap saluran udara terhambat. Bahkan parahnya, agen penyebab kanker telah ditemukan dalam asap ganja daripada dalam asap tembakau.

Halaman:
1 2
      
