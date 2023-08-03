7 Destinasi Wisata Populer di Uruguay, Negara Asal Luis Suarez

MENGULAS destinasi wisata populer di Uruguay, negara di Amerika Selatan yang sehari-hari warganya banyak menggunakan bahasa Portugis dan Spanyol.

Uruguay memiliki tradisi yang artistic dan literal yang mengundang daya tarik wisatawan. Sepak bola juga termasuk olahraga sangat populer di Uruguay.

Tak heran jika negara ini selalu melahirkan bintang sepak bola yang bermain di klub-klub elite Eropa seperti Diego Forlan, Edinson Cavani, Luis Suarez, Diego Godin, Darwin Nunes, hingga Facundo Pellistri.

Uruguay juga punya wisata alam, pantai, dan bangunan-bangunan peninggalan kolonial yang masih terawat.

Berikut tempat-tempat wisata di Uruguay.

Montevideo

Montevideo merupakan Ibu Kota Uruguay yang bersih dan nyaman. Dihiasi bangunan-bangunan bernuansa klasik dan tata kota yang baik. Jalanannya lancar, antimacet.

Montevideo memiliki warisan budaya Senibina dan berperan sebagai pusat syaraf perekonomian Uruguay. Di kota ini kita bisa mengunjungi Fabini Plaa yang mengarah ke Libertador Avenue. Di sana kita bisa menikmati karya arsitektur yang megah namun klasik.

Kota Montevideo di Uruguay (iStock)

Saat ini, Bandara Carrasco bahkan telah dibangun untuk memberikan kontribusi bagi Montevideo. Hal ini menjadikan kota Montevideo sebagai kota yang memiliki kualitas kota dan kualitas hidup yang cukup tinggi di Amerika Latin.

La Escollera

Tempat wisata ini merupakan salah satu tempat wisata yang wajib kita kunjungi ketika berada di Uruguay. Bahkan La Escollera juga merupakan destinasi wisata pantai yang memiliki jumlah pengunjung terbanyak. Selain itu, tempat wisata ini memiliki predikat sebagai tempat wisata pantai terbaik di Montevideo.

Kita bisa menikmati pemandangan pantai yang indah dengan biaya terjangkau. Apabila kalian pecinta memancing, La Escollera tentu menjadi destinasi wisata yang tepat untuk kalian kunjungi. La Escollera sendiri merupakan surga bagi para pecinta aktivitas memancing.

Pantai Atlantik

Di sini kita bisa menemukan destinasi wisata yang menyuguhkan kehidupan masyarakat tepi pantai mulai dari Cabo Polonio, La Paloma hingga Punta Del Diablo.

Ketiga jenis komunitas tepi pantai di Uruguay tersebut dapat dijadikan destinasi wisata yang mencakup tradisi dan gaya hidup masyarakat pesisir. Sejak tahun 1990-an, komunitas tepi pantai di Uruguay sudah menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal ataupun internasional.