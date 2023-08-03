Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menengok Surga Tersembunyi Pecinta Burung di Meksiko, Ada Seribu Spesies dari Flamingo hingga Kolibri Xantus

Simon Iqbal Pahlevi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:05 WIB
Menengok Surga Tersembunyi Pecinta Burung di Meksiko, Ada Seribu Spesies dari Flamingo hingga Kolibri Xantus
A
A
A

MEKSIKO dikenal memiliki ragam spesies burung yang luar biasa banyaknya. Di sana para pengunjung dapat menemukan lebih dari seribu spesies burung berbeda dari habitat aslinya.

Ratusan spesies burung seperti bangau berbulu, ibis, jabiru, dan bangau Amerika, hidup berdampingan di hutan, laut dan hamparan hutan bakau yang luas.

Di sana pengunjung dapat berkemah dan mendaki melalui hutan untuk melihat keanekaragaman hayati wilayah istimewa Meksiko selatan ini, yang dianggap sebagai situs warisan dunia.

Burung di Meksiko. (foto:Travelpulse)

Melansir Travelpulse, Kamis (3/8/2023), kegiatan ekowisata dilakukan oleh masyarakat yang mendiami Sian Ka'an di sembilan ekosistem yang menjadi habitat burung residen dan migran, beberapa di antaranya terancam punah.

Ini adalah situs spektakuler di Yucatan di mana hewan-hewan eksotis hidup berdampingan di sepanjang hutan lebat dan pantai.

Bagi Anda yang mencari tempat untuk menikmati keanekaragaman hayati, Río Lagartos adalah tempat yang ideal untuk melihat burung kormoran, bangau Amerika, burung camar paruh kuning, dan flamingo merah muda sebagai daya tarik utama tempat itu.

Wisatawan dapat mengunjungi daerah tersebut dengan menyewa perahu atau mendaki melalui hutan cagar alam. Waktu terbaik untuk melihat flamingo adalah antara bulan Maret dan Mei.

Cagar alam yang terletak di Baja California Sur ini adalah salah satu tempat favorit untuk melihat burung dan merupakan rumah bagi spesies endemik, seperti burung kolibri Xantus.

Selain itu, pecinta burung juga dapat melihat bebek selam dan albino serta pelikan berleher hijau yang bermigrasi ke tempat ini dari Kanada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070882/ilustrasi_resort_hutan-iOCB_large.jpg
9 Resor Mewah di Hutan Hujan untuk Pengalaman Menginap Dekat Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/408/3070868/aurora_borealis_fenomena_cahaya_utara_yang_memikat_langit_malam-kBwc_large.jpg
Aurora Borealis, Fenomena Cahaya Utara yang Memikat Langit Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/408/3029768/danau_memukau_di_berau-4OGZ_large.JPG
3 Danau Memukau di Berau, Cantik Segarkan Mata Wajib Masuk Bucket List
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/408/3023669/driam_riverside-g3hQ_large.JPG
7 Tempat Wisata Keren di Ciwidey, Pas buat Healing dan Relaksasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/408/3023098/tawangmangu_wonder_park-ir67_large.JPG
7 Tempat Wisata Populer di Tawangmangu, Cocok Dieksplor saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020500/danau_paisu_pok-oafX_large.JPG
Mirip Labuan Cermin, Danau di Sulawesi Tengah Ini Indah Sebening Kaca
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement