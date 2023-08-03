Menengok Surga Tersembunyi Pecinta Burung di Meksiko, Ada Seribu Spesies dari Flamingo hingga Kolibri Xantus

MEKSIKO dikenal memiliki ragam spesies burung yang luar biasa banyaknya. Di sana para pengunjung dapat menemukan lebih dari seribu spesies burung berbeda dari habitat aslinya.

Ratusan spesies burung seperti bangau berbulu, ibis, jabiru, dan bangau Amerika, hidup berdampingan di hutan, laut dan hamparan hutan bakau yang luas.

Di sana pengunjung dapat berkemah dan mendaki melalui hutan untuk melihat keanekaragaman hayati wilayah istimewa Meksiko selatan ini, yang dianggap sebagai situs warisan dunia.

Melansir Travelpulse, Kamis (3/8/2023), kegiatan ekowisata dilakukan oleh masyarakat yang mendiami Sian Ka'an di sembilan ekosistem yang menjadi habitat burung residen dan migran, beberapa di antaranya terancam punah.

Ini adalah situs spektakuler di Yucatan di mana hewan-hewan eksotis hidup berdampingan di sepanjang hutan lebat dan pantai.

Bagi Anda yang mencari tempat untuk menikmati keanekaragaman hayati, Río Lagartos adalah tempat yang ideal untuk melihat burung kormoran, bangau Amerika, burung camar paruh kuning, dan flamingo merah muda sebagai daya tarik utama tempat itu.

Wisatawan dapat mengunjungi daerah tersebut dengan menyewa perahu atau mendaki melalui hutan cagar alam. Waktu terbaik untuk melihat flamingo adalah antara bulan Maret dan Mei.

Cagar alam yang terletak di Baja California Sur ini adalah salah satu tempat favorit untuk melihat burung dan merupakan rumah bagi spesies endemik, seperti burung kolibri Xantus.

Selain itu, pecinta burung juga dapat melihat bebek selam dan albino serta pelikan berleher hijau yang bermigrasi ke tempat ini dari Kanada.