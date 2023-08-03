Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menikmati Keindahan Panorama Pantai Teluk Bayu, Ada Penangkaran Penyu yang Unik!

Suparman Munthe , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |10:05 WIB
KEINDAHAN wisata bahari di Kabupaten Aceh Singkil seakan tidak ada habisnya. Salah satunya adalah keindahan alam yang tak terbantahkan di Pantai Teluk Bayu.

Apabila Anda sedang berada di Kabupaten Aceh Singkil, tidak ada salahnya menikmati wisata teluk bayu di Desa Kayu Menang, Kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil.

Di sana juga terdapat lokasi penangkaran penyu yang menarik. Selain itu, pantai dengan hembusan angin sepoy - sepoy dan deburan ombak di pantai ini akan memanjakan diri Anda sekaligus menghilangkan penat.

Pantai teluk bayu ini beberapa waktu belakangan viral di jagat maya dan sering dipadati wisatawan pada hari libur, setelah akses jalan ke lokasi pantai itu mulai perlahan membaik.

Pantai Teluk Bayu

Pantai Teluk Bayu. (foto:singkilterkini)

