Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Panda Cai Tao Berulang Tahun Ke-13, Taman Safari Bogor Gelar Perayaan Meriah

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:52 WIB
Panda Cai Tao Berulang Tahun Ke-13, Taman Safari Bogor Gelar Perayaan Meriah
Panda Cai Tao di Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)
A
A
A

SEEKOR panda bernama Cai Tao yang dikoleksi Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Bogor, Jawa Barat, akan berulang tahun ke 13 pada Jumat 4 Agustus 2023 besok.

Cai Tao didatangkan dari China ke Indonesia pada 2017 dan ditempatkan bersama pasangannya panda betina bernama Hu Chun di TSI Bogor.

Pantauan Okezone, panda Cai Tao terlihat sehat dan sesekali memperlihatkan aksi lucu yang membuat gemas para pengunjung. Misalnya, tidur sambil tengkurap, berguling-guling, hingga mengambil makanan yang diberikan oleh pengasuhnya.

 BACA JUGA:

Keeper Panda di TSI Bogor, Cacih Lidia mengatakan bahwa perayaan ulang tahun ke 13 Cai Tao akan digelar meriah layaknya ulang tahun anak-anak, pada Sabtu dan Minggu 5-6 Agustus 2023.

Taman Safari Bogor sudah beberapa kali mendapat penghargaan karena dinilai telah merawat panda dengan baik.

Cacih mengatakan bahwa pihaknya sangat memperhatikan kesehatan panda. Panda butuh perawatan khusus dan ekstra. TSI bahkan mendatangkan dokter spesialis langsung dari China.

"Dokter yang langsung dari China sampai datang ke sini. Jadi kami rutin dan sangat teliti untuk perawatannya," kata Cacih di TSI Bogor, Kamis (3/8/2023).

 BACA JUGA:

Karakter Panda 

Menurut Cacih, panda memiliki karakter unik seperti akan tidur sampai 18 jam sehari jika perutnya sudah kenyang.

Panda jantan akan terlihat lebih aktif, sedangkan panda betina cenderung lebih pasif dan pemalu. Mereka biasanya bersembunyi ketika sedang berhadapan dengan manusia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/408/3095923/7_rekomendasi_tempat_wisata_keluarga_di_bogor_yang_seru_dan_murah-ihZ9_large.jpg
7 Rekomendasi Tempat Wisata Keluarga di Bogor yang Seru dan Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/406/3089318/tempat_camping_di_bogor_yang_ada_curugnya_cocok_buat_healing-okCn_large.jpg
Tempat Camping di Bogor yang Ada Curugnya, Cocok Buat Healing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/549/3066529/nicoles_river_park-u5wh_large.jpg
Keliling Dunia di Nicole's River Park yang Instagramable Abis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/338/3063239/kasat_lantas_polres_bogor_akp_rizky_guntama-Mted_large.jpg
Jalur Puncak One Way Arah Jakarta Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/408/3025783/ilustrasi-5au2_large.jpg
5 Wisata Taman Bunga di Bogor, Indah Estetik Menyegarkan Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/408/2990153/long-weekend-mau-healing-tipis-tipis-buruan-cek-7-hidden-gems-di-bogor-ini-rF8tTuCCQv.JPG
Long Weekend Mau Healing Tipis-Tipis, Buruan Cek 7 Hidden Gems di Bogor Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement