Panda Cai Tao Berulang Tahun Ke-13, Taman Safari Bogor Gelar Perayaan Meriah

Panda Cai Tao di Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)

SEEKOR panda bernama Cai Tao yang dikoleksi Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Bogor, Jawa Barat, akan berulang tahun ke 13 pada Jumat 4 Agustus 2023 besok.

Cai Tao didatangkan dari China ke Indonesia pada 2017 dan ditempatkan bersama pasangannya panda betina bernama Hu Chun di TSI Bogor.

Pantauan Okezone, panda Cai Tao terlihat sehat dan sesekali memperlihatkan aksi lucu yang membuat gemas para pengunjung. Misalnya, tidur sambil tengkurap, berguling-guling, hingga mengambil makanan yang diberikan oleh pengasuhnya.

Keeper Panda di TSI Bogor, Cacih Lidia mengatakan bahwa perayaan ulang tahun ke 13 Cai Tao akan digelar meriah layaknya ulang tahun anak-anak, pada Sabtu dan Minggu 5-6 Agustus 2023.

Taman Safari Bogor sudah beberapa kali mendapat penghargaan karena dinilai telah merawat panda dengan baik.

Cacih mengatakan bahwa pihaknya sangat memperhatikan kesehatan panda. Panda butuh perawatan khusus dan ekstra. TSI bahkan mendatangkan dokter spesialis langsung dari China.

"Dokter yang langsung dari China sampai datang ke sini. Jadi kami rutin dan sangat teliti untuk perawatannya," kata Cacih di TSI Bogor, Kamis (3/8/2023).

Karakter Panda

Menurut Cacih, panda memiliki karakter unik seperti akan tidur sampai 18 jam sehari jika perutnya sudah kenyang.

Panda jantan akan terlihat lebih aktif, sedangkan panda betina cenderung lebih pasif dan pemalu. Mereka biasanya bersembunyi ketika sedang berhadapan dengan manusia.