HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Pendaki yang Hipotermia di Puncak Gunung Lemongan, Evakuasinya Dramatis

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:14 WIB
Kisah Pendaki yang Hipotermia di Puncak Gunung Lemongan, Evakuasinya Dramatis
Ilustrasi pendaki gunung. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

MENDAKI gunung bagi sebagian orang adalah healing atau pemulihan terbaik. Bukan hanya soal kebanggaan sesampainya di puncak, tapi proses mengenali diri lebih dalam lagi dari setiap langkah menuju puncak.

Ya, akan selalu ada cerita di setiap langkah menyusuri gunung. Bisa saja rasa putus asa yang muncul di setengah perjalanan, punya rekan mendaki yang kurang supportif, atau pengalaman lainnya.

Nah, yang baru-baru viral ini adalah kisah Sohibul Fatoni. Pria berusia 21 tahun itu menyita perhatian karena ditemukan tak sadarkan diri di Pos Guci Gunung Lemongan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

 BACA JUGA:

Apa yang terjadi dengan Sohibul Fatoni? Kenapa dia tak sadarkan diri?

Sohibul Fatoni mendaki Gunung Lemongan bersama tujuh rekan pendaki lainnya. Mereka berdelapan mulai mendaki sejak Senin 31 Juli 2023).

 

Sesampainya di Pos Guci yang merupakan pos terakhir Gunung Lemongan, Sohibul dan 7 pendaki lainnya bermalam di sana. Namun, Sohibul tak sadarkan diri keesokan harinya.

Ya, dia mengalami hipotermia akut (mendadak). Dalam dunia medis, ini adalah kondisi di mana suhu tubuh secara tiba-tiba sangat dingin.

 BACA JUGA:

Karena kontrol tubuh tak sanggup mengantisipasi kondisi hipotermia sehingga Sohibul tak sadarkan diri.

Tahu Sohibul hipotermia, 7 rekannya yang lain langsung melakukan pertolongan pertama yaitu dengan membungkusnya dengan jaket dan selimut. Tujuannya agar suhu tubuh Sohibul kembali ke normal.

 Ilustrasi

Selagi tubuh Sohibul dihangatkan, rekan pendaki lainnya mencari pertolongan Tim SAR gabungan. Setelah beberapa waktu, tim SAR gabungan pun tiba di lokasi Sohibul tergeletak lemas.

Diketahui ia berada di ketinggian sekitar 1.400 mdpl. Korban segera dievakuasi dengan memberikan infus mengingat kondisinya yang sangat lemah.

1 2
      
