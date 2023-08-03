Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Seramnya Kappa, Monster Penghuni Sungai Jepang yang Suka Memerkosa Wanita

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:30 WIB
Seramnya Kappa, Monster Penghuni Sungai Jepang yang Suka Memerkosa Wanita
Kota Tokyo, Jepang. (Foto: Wallpaperbetter.com)
KAPPA merupakan makhluk mitologi dari Jepang. Dikenal sebagai monster penghuni sungai yang mengerikan. Kappa sering muncul dalam antologi kisah supernatural atau cerita rakyat.

Wujudnya sekarang banyak digambarkan dalam hiasan, seni, cerita rakyat, anime, manga, dan bahkan produk makanan dan minuman.

Namun, sebenarnya apa itu Kappa?

Mengutip dari laman Nippon, kappa merupakan makhluk yang termasuk ke dalam yokai atau roh jahat. Siluman kappa digambarkan berwujud mirip monyet dengan tubuh hijau, tanpa rambut, dan punya piringan halus yang melingkar di kepala.

Kappa memiliki paruh runcing berwarna kuning seperti burung. Di punggungnya terdapat cangkang seperti kura-kura serta tangan dan kaki berselaput.

 

Masyarakat Jepang mempercayai Kappa tinggal di sungai dan kolam. Dengan karakter jahatnya, Kappa dikabarkan gemar menarik kaki orang yang sedang berenang atau bahkan hewan ternak hingga menenggelamkannya di dasar air.

Tak hanya itu saja, Kappa juga dikatakan sering memperkosa wanita dan memaksa mereka untuk memiliki anak, membuat mereka sakit, bahkan sampai gila.

Makhluk ini tak hanya memiliki sifat jahat, dalam cerita rakyat Jepang Kappa digambarkan sebagai makhluk yang menyukai sumo dan juga mentimun.

Mereka kadang juga digambarkan sebagai makhluk yang kerap membantu petani mengairi tanah, menyembuhkan patah tulang, dan melindungi mereka.

