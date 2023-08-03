Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sejarah Kursi Bercinta Raja Inggris Edward VII, Replikanya Dibanderol Rp990 Juta!

Simon Iqbal Pahlevi , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |00:05 WIB
Sejarah Kursi Bercinta Raja Inggris Edward VII, Replikanya Dibanderol Rp990 Juta!
Kursi Raja Edward dijual. (Foto:News)
A
A
A

RAJA Edward VII dikenal mempunyai nafsu seksual yang tidak pernah terpuaskan. Bahkan, putra mahkota Inggris itu mempunyai kursi bercinta yang digunakannya untuk berhubungan intim dengan dua wanita sekaligus.

Kursi tersebut aslinya didesain oleh pembuat furnitur Paris bernama Louis Soubrier. Setelah Raja Edward VII meninggal dunia, kursi yang asli kembali dirawat oleh keturunan Louis Soubrier.

Kursi Raja King Edward. (Foto:Dailymail)

Kursi Bercinta Raja Edward VII.(Foto: Dailymail)

Menilik ke belakang, Edward VII menikah dengan Putri Alexandra dari Denmark. Namun, hal ini tidak menghentikan gejolak seksualnya.

Bahkan sang istri, Putri Alexandra, membiarkan Raja Edward VII untuk melakukan hubungan seksual dengan banyak perempuan lain.

Dikutip dari buku Edward VII: The Prince of Wales and the Women He Loved karya sejarawan populer Catharine Arnold disebutkan bahwa ada sekitar 411 selir dan kekasih dalam kehidupan sang raja.

Mereka datang dari berbagai latar belakang, di antaranya pekerja seks komersial (PSK), aktris, aristokrat dan sosialita, semuanya mengambil giliran di kursi bercinta legendaris tersebut.

