Penumpang British Airways Ini Terjebak di Kursi Pesawat Selama 3 Jam, Penyebabnya Bikin Tercengang

OBESITAS alias kelebihan berat badan tak hanya merugikan kesehatan, namun juga bisa menimbulkan beberapa kerugian lainnya.

Salah satunya seperti yang dialami oleh seorang penumpang pesawat British Airway dalam penerbangan dari Nigeria ke Heathrow, baru-baru ini.

Pasalnya, penumpang pria yang tidak diketahui namanya itu tidak bisa bangun dari kursi yang dia tempati, usai selesai melakukan penerbangan selama 6,5 jam dan mendarat pada pukul 5 pagi, Sabtu, (29/7/2023).

Pesawat British Airways. (Foto:BBC)

Alhasil, penumpang dengan tubuh gemuk itu terjebak selama 3 jam lamanya akibat tidak bisa berdiri dari tempat duduknya. Selama terjebak, petugas awak kabin lantas sempat membantu pria tersebut bisa berdiri. Namun, usaha tersebut gagal.

BACA JUGA: Bocah 11 Tahun Meninggal Setelah Penerbangan Turkish Airlines Mendarat Darurat di Hungaria

Hingga akhirnya, awak kabin lantas langsung memanggil layanan darurat hingga membuka pintu kabin agar bisa membebaskan penumpang tersebut dengan katrol.

Meski berhasil dievakuasi, pria tersebut sempat panik dan merasa malu karena jadi pusat perhatian penumpang lainnya.