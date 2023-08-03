Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Penumpang British Airways Ini Terjebak di Kursi Pesawat Selama 3 Jam, Penyebabnya Bikin Tercengang

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:06 WIB
Penumpang British Airways Ini Terjebak di Kursi Pesawat Selama 3 Jam, Penyebabnya Bikin Tercengang
Penumpang Pesawat British Airways Terjebak. (Foto:BBC)
A
A
A

OBESITAS alias kelebihan berat badan tak hanya merugikan kesehatan, namun juga bisa menimbulkan beberapa kerugian lainnya.

Salah satunya seperti yang dialami oleh seorang penumpang pesawat British Airway dalam penerbangan dari Nigeria ke Heathrow, baru-baru ini.

Pasalnya, penumpang pria yang tidak diketahui namanya itu tidak bisa bangun dari kursi yang dia tempati, usai selesai melakukan penerbangan selama 6,5 jam dan mendarat pada pukul 5 pagi, Sabtu, (29/7/2023).

Pesawat Bbritish Airways. (Foto:BBC)

Pesawat British Airways. (Foto:BBC)

Alhasil, penumpang dengan tubuh gemuk itu terjebak selama 3 jam lamanya akibat tidak bisa berdiri dari tempat duduknya. Selama terjebak, petugas awak kabin lantas sempat membantu pria tersebut bisa berdiri. Namun, usaha tersebut gagal.

Hingga akhirnya, awak kabin lantas langsung memanggil layanan darurat hingga membuka pintu kabin agar bisa membebaskan penumpang tersebut dengan katrol.

Meski berhasil dievakuasi, pria tersebut sempat panik dan merasa malu karena jadi pusat perhatian penumpang lainnya.

