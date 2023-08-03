7 Fakta Unik Manchester, Kota Asal Revolusi Industri hingga Markas Klub Raksasa Liga Inggris

MANCHESTER sangat terkenal dan punya banyak keunikan. Selain tempat kelahiran revolusi industri yang mengubah dunia, Manchester juga dikenal sebagai Kota Sepak Bola. Markas dua klub raksasa Liga Inggris; Manchester United dan Manchester City.

Manchester merupakan kawasan perkotaan terbesar ketiga di Britania Raya. Lewat revolusi industri pada abad 19, Manchester turut berpengaruh mengubah dunia dalam banyak hal, dari musik, ilmu pengetahuan, industri, hingga sepak bola.

Orang-orang dari Manchester dikenal sebagai Mancunians. Kota ini juga tempat kelahiran stasiun kereta api pertama di dunia, serta tempat para ilmuwan pertama kalinya memisahkan atom dan membuat program penyimpanan komputer.

Berikut fakta-fakta unik Kota Manchester :

Tempatnya diet vegan

Manchester cocok jadi tempat buat orang dengan program diet karena orang-orang di kota ini senang dengan diet vegan atau tidak memakan daging selama program berlangsung.

Mungkin sebagian orang melakukan program diet tetap makan daging hanya ukuran porsinya saja dikurangi dari sebelumnya. Tetapi, untuk di kota ini sama sekali tidak memakan daging.

Restoran Asia lebih dikenal dari makanan lokal

Di Manchester dikenal dengan kuliner Asia Selatan yang terletak di Rusholme. Restoran tersebut bernama The Curry Mile.

Pasalnya, mereka menyajikan kuliner yang enak dan juga murah dari yang lainnya. Sekaligus menjadikan tempat ini destinasi wisata kuliner bagi yang ingin ke Manchester.

Kota sepak bola

Inggris memang negara asal sepak bola. Liga Inggris masih sebagai liga terbaik di dunia. Banyak pemain sepak bola profesional di seluruh dunia bermimpi bisa bermain di Liga Inggris terutama untuk dua klub raksasa Manchester United dan Manchester City.

Manchester United

Klub lain di Greater Manchester di antaranya Rochdale, Wigan Athletic, Bolton Wanderers F.C, Oldham Athletic, Bury, Salford City, Altrincham, Ashton United, dan Curzon Ashton, dan FC United of Manchester.