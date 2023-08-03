Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Ritual Sedekah Gunung, Masuk Warisan Budaya Tak Benda Kemendikbud

Rizki Ramadhani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:05 WIB
Mengenal Ritual Sedekah Gunung, Masuk Warisan Budaya Tak Benda Kemendikbud
Suku Jerieng gelar ritual sedekah gunung. (Foto:Rizki Ramadhani)
TRADISI sedekah gunung suku Jerieng adalah wujud rasa syukur tolak bala dan menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara manusia dengan alam serta mahluk sekita.

Kegiatan itu sudah berlangsung ratusan tahun silam dan telah masuk warisan budaya tak benda dari Kemendikbud RI, serta tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal di Kemenkumham.

Ritual suku Jerieng. (Foto: Ramadhani)

Tradisi suku Jerieng. (Foto: Ramadhani)

Setiap tanggal 14 murahan tahun Hijriah, suku Jerieng Desa Pelangas melangsungkan beragam prosesi ritual sedekah gunung di bukit penyabung Desa Pelanga, Kecamatan Simpang Teritip, Bangka Barat.

Beragam kegiatan dilaksanakan, mulai dari arak-arakan, ziarah pemakaman, tarian atraksi silat dan pembacaan doa yang sudah diperagakan dari generasi ke generasi sejak ratusan tahun silam.

Warga percaya prosesi sedekah gunung merupakan wujud rasa syukur, tolak bala dan menjaga keharmonisan serta keseimbangan antara manusia dengan alam dan mahluk sekitar.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Bara, Muhammad Ali mengatakan kegiatan itu sebagai bentuk Doa kepada sang pencipta supaya hasil panen kebun melimpah, sehingga masyarakat lebih makmur.

