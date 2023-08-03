Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengungkap Misteri Kursi Bercinta Raja Edward VII, Saksi Sejarah Inggris yang Intim

Simon Iqbal Pahlevi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |20:06 WIB
Mengungkap Misteri Kursi Bercinta Raja Edward VII, Saksi Sejarah Inggris yang Intim
Kursi bercinta Raja Edward VII. (Foto:Thetimes)
A
A
A

RAJA Edward VII sejatinya bukanlah raja yang paling terkenal di Inggris. Namun sang pemangku tahta itu diklaim memiliki kursi khusus yang digunakannya untuk bercinta dengan dua wanita sekaligus.

Bahkan, Raja Edward VII diyakini bisa berhubungan badan dengan 4 wanita dalam seminggu selama 50 tahun dengan kursi tersebut.

Tak salah memang Raja Edward VII sampai dijuluki sebagai raja yang paling bernafsu, bahkan menjadi simbol kejantanan di masa itu.

Kursi bercinta. (Foto:Dailymail)

Replika kursi bercinta Raja Edward VII. (Foto:Dailymail)

Putra tertua Ratu Victoria itu bertakhta hanya sembilan tahun, dari 1901 hingga 1910. Meski begitu, dalam sejarah dia selalu dibayangi oleh popularitas ibu dan putranya, George V.

Melansir Getmaude, Kamis (3/8/2023), Edward VII berselingkuh dengan banyak wanita terkenal pada masa itu, termasuk aktris Sarah Bernhardt, Lady Randolph Churchill (ibu Winston), Alice Keppel (nenek buyut Camilla, Duchess of Cornwall saat ini), aktris dan model Lillie Langtry dan penyanyi soprano terkenal Hortense Schneider.

Namun, ada juga banyak hubungan asmara yang tidap pernah dipublikasikan dengan wanita yang kurang terkenal, terutama di rumah bordil Paris.

Faktanya, sang pangeran menghabiskan begitu banyak waktu di salah satu rumah bordil Paris, Le Chabanais, sehingga dia memiliki kursi seks yang dibuat secara khusus. Ya, pastinya tidak ada Ikea pada masa itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/408/3070251/wolfs_lair_markas_rahasia_hitler_yang_hampir_mengubah_sejarah-SBxf_large.jpg
Wolf’s Lair, Destinasi Wisata Markas Rahasia Hitler yang Hampir Mengubah Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/408/3050429/rumah_rengasdengklok-SkZK_large.JPG
Intip Rumah Pahlawan Tanpa Bintang di Rengasdengklok, Tonggak Sejarah Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/408/3044962/ukiran_kuno_di_gubuk_tempat_lahir_halim_perdanakusuma-ykP6_large.JPG
Melihat Ukiran Kuno di Gubuk Tempat Lahir Pahlawan Nasional Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/408/3012590/intip-kemegahan-candi-sewu-tempat-dwi-sasono-rayakan-waisak-bareng-sophia-latjuba-dan-eva-celia-nHfg10YWdx.JPG
Intip Kemegahan Candi Sewu, Tempat Dwi Sasono Rayakan Waisak Bareng Sophia Latjuba dan Eva Celia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/406/3000298/mengenal-mancanagera-timur-wilayah-pecahan-kesultanan-mataram-pascatakluk-dari-voc-belanda-kd3iW3xrJY.JPG
Mengenal Mancanagera Timur, Wilayah Pecahan Kesultanan Mataram Pascatakluk dari VOC Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/406/2998579/mendut-buddhist-monastery-wisata-unik-gratisan-di-magelang-vibes-thailand-d0fQ2TZZva.JPG
Mendut Buddhist Monastery, Wisata Unik Gratisan di Magelang Vibes Thailand
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement