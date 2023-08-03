Mengungkap Misteri Kursi Bercinta Raja Edward VII, Saksi Sejarah Inggris yang Intim

RAJA Edward VII sejatinya bukanlah raja yang paling terkenal di Inggris. Namun sang pemangku tahta itu diklaim memiliki kursi khusus yang digunakannya untuk bercinta dengan dua wanita sekaligus.

Bahkan, Raja Edward VII diyakini bisa berhubungan badan dengan 4 wanita dalam seminggu selama 50 tahun dengan kursi tersebut.

Tak salah memang Raja Edward VII sampai dijuluki sebagai raja yang paling bernafsu, bahkan menjadi simbol kejantanan di masa itu.

Replika kursi bercinta Raja Edward VII. (Foto:Dailymail)

Putra tertua Ratu Victoria itu bertakhta hanya sembilan tahun, dari 1901 hingga 1910. Meski begitu, dalam sejarah dia selalu dibayangi oleh popularitas ibu dan putranya, George V.

Melansir Getmaude, Kamis (3/8/2023), Edward VII berselingkuh dengan banyak wanita terkenal pada masa itu, termasuk aktris Sarah Bernhardt, Lady Randolph Churchill (ibu Winston), Alice Keppel (nenek buyut Camilla, Duchess of Cornwall saat ini), aktris dan model Lillie Langtry dan penyanyi soprano terkenal Hortense Schneider.

Namun, ada juga banyak hubungan asmara yang tidap pernah dipublikasikan dengan wanita yang kurang terkenal, terutama di rumah bordil Paris.

Faktanya, sang pangeran menghabiskan begitu banyak waktu di salah satu rumah bordil Paris, Le Chabanais, sehingga dia memiliki kursi seks yang dibuat secara khusus. Ya, pastinya tidak ada Ikea pada masa itu.