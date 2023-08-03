Termasuk Pusat Pemerintahan, Inilah 5 Daerah Tersepi di Makassar

MAKASSAR merupakan sebuah kota terbesar di Sulawesi Selatan yang dihuni padat penduduk.

Namun di balik luasnya kota yang mencapai 175,8 km persegi itu ternyata terdapat beberapa daerah yang dianggap sepi penduduk.

Saking sepinya, beberapa daerah tersepi di Makassar ini bahkan jarang dihuni oleh masyarakat.

Berbeda dengan pusat kotanya yang dinilai sangat padat. Nah, berikut 5 daerah tersepi di Makassar seperti dirangkum Okezone dari berbagai sumber;

5. Bontoala

Daerah yang masuk daftar hunian tersepi di Makassar yaitu wilayah Bontoala. Saking sepinya wilayah yang cukup luas tersebut hanya dihuni oleh total penduduk sebanyak 55.239 jiwa saja.

4. Ujung Tanah

Daerah tersepi keempat berikutnya yakni Ujung Tanah. Sebab diketahui melalui daftar penduduk yang tinggal di daerah tersebut seperti dikutip dari Wikipedia, total sebanyak 47.695 jiwa.

3. Wajo

Selanjutnya daerah yang juga sepi penduduk yaitu wilayah Wajo. Hal ini diketahui melalui jumlah penduduknya yang hanya berkisar 30.110 jiwa saja.