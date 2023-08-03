Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Termasuk Pusat Pemerintahan, Inilah 5 Daerah Tersepi di Makassar

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |08:03 WIB
Termasuk Pusat Pemerintahan, Inilah 5 Daerah Tersepi di Makassar
Kota Makassar (Foto: IG/@fransiscophotography)
A
A
A

MAKASSAR merupakan sebuah kota terbesar di Sulawesi Selatan yang dihuni padat penduduk.

Namun di balik luasnya kota yang mencapai 175,8 km persegi itu ternyata terdapat beberapa daerah yang dianggap sepi penduduk.

Saking sepinya, beberapa daerah tersepi di Makassar ini bahkan jarang dihuni oleh masyarakat.

Berbeda dengan pusat kotanya yang dinilai sangat padat. Nah, berikut 5 daerah tersepi di Makassar seperti dirangkum Okezone dari berbagai sumber;

5. Bontoala

Daerah yang masuk daftar hunian tersepi di Makassar yaitu wilayah Bontoala. Saking sepinya wilayah yang cukup luas tersebut hanya dihuni oleh total penduduk sebanyak 55.239 jiwa saja.

Peta Kota Makassar

Peta Makassar (Foto: Pemkot Makassar)

4. Ujung Tanah

Daerah tersepi keempat berikutnya yakni Ujung Tanah. Sebab diketahui melalui daftar penduduk yang tinggal di daerah tersebut seperti dikutip dari Wikipedia, total sebanyak 47.695 jiwa.

3. Wajo

Selanjutnya daerah yang juga sepi penduduk yaitu wilayah Wajo. Hal ini diketahui melalui jumlah penduduknya yang hanya berkisar 30.110 jiwa saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/406/2997568/mengenal-pulu-mandoti-beras-ketan-asal-enrekang-termahal-di-indonesia-tF679HTx6S.JPG
Mengenal Pulu Mandoti, Beras Ketan Asal Enrekang Termahal di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/406/2989690/kenapa-banyak-orang-bugis-di-malaysia-ternyata-begini-kisahnya-q6CZCcjts7.JPG
Kenapa Banyak Orang Bugis di Malaysia? Ternyata Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/406/2964565/ternyata-ini-alasan-kenapa-lagu-bugis-balo-lipa-begitu-populer-0KiIe1XTtS.JPG
Ternyata Ini Alasan Kenapa Lagu Bugis Balo Lipa Begitu Populer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/406/2914286/ajak-jaga-geopark-maros-pangkep-sandiaga-jangan-sampai-ramang-ramang-dapat-kartu-kuning-ZlBr1cY7WD.jpeg
Ajak Jaga Geopark Maros Pangkep, Sandiaga : Jangan Sampai Rammang-Rammang Dapat Kartu Kuning
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/406/2849802/mengenal-apa-itu-mappasikarawa-prosesi-adat-nan-romantis-dalam-pernikahan-bugis-ikrbtjNttS.jpg
Mengenal Apa Itu Mappasikarawa, Prosesi Adat nan Romantis dalam Pernikahan Bugis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/17/406/2847840/kenapa-biaya-pemakaman-di-toraja-mahal-EHG8cHP7Ez.jpg
Kenapa Biaya Pemakaman di Toraja Mahal?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement