Cuma Tukar Poin Smartfren Bisa Nginep di Hotel! Mau? Simak Caranya

SEBENTAR lagi weekend nih! Enaknya sih scrolling smartphone sambil nyari hotel yang nyaman buat liburan di akhir pekan nanti.

Tapi jangan lupa juga buat cek dompet ya, supaya hotel yang Anda pesan sesuai dengan dana yang dimiliki.

Kalau pun over budget sedikit, jangan khawatir! Tinggal tukarkan saja poin Smartfren Anda melalui aplikasi mySF buat dapetin voucher hotel s.d Rp100.000 yang dapat Anda gunakan di Mister Aladin!

Menariknya, promo ini berlaku untuk semua hotel yang tersedia di Mister Aladin. Nggak cuma itu, Anda juga bebas menentukan tanggal penginapan kapan pun selama kamar hotel masih tersedia.

Akan tetapi, periode promonya terbatas nih! Makanya, pastikan Anda segera merencanakan liburan dan booking hotel secepatnya di Mister Aladin. Ajak juga orang terdekat Anda ya, supaya liburannya jadi makin berkesan.