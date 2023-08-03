Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cuma Tukar Poin Smartfren Bisa Nginep di Hotel! Mau? Simak Caranya

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |09:48 WIB
Cuma Tukar Poin Smartfren Bisa Nginep di Hotel! Mau? Simak Caranya
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

SEBENTAR lagi weekend nih! Enaknya sih scrolling smartphone sambil nyari hotel yang nyaman buat liburan di akhir pekan nanti.

Tapi jangan lupa juga buat cek dompet ya, supaya hotel yang Anda pesan sesuai dengan dana yang dimiliki.

Kalau pun over budget sedikit, jangan khawatir! Tinggal tukarkan saja poin Smartfren Anda melalui aplikasi mySF buat dapetin voucher hotel s.d Rp100.000 yang dapat Anda gunakan di Mister Aladin!

Menariknya, promo ini berlaku untuk semua hotel yang tersedia di Mister Aladin. Nggak cuma itu, Anda juga bebas menentukan tanggal penginapan kapan pun selama kamar hotel masih tersedia.

Akan tetapi, periode promonya terbatas nih! Makanya, pastikan Anda segera merencanakan liburan dan booking hotel secepatnya di Mister Aladin. Ajak juga orang terdekat Anda ya, supaya liburannya jadi makin berkesan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067566/mister_aladin-Nxz1_large.jpg
Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/406/3049637/promo_terbang_happy_terus-25gc_large.jpg
Jelajahi Keajaiban Indonesia dengan Promo Terbang Happy Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045638/tips_memilih_tiket_pesawat-ox5t_large.jpg
Tips Memilih Tiket Pesawat ke Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3045021/pentingnya_pengurusan_dokumen_saat_perjalanan_bisnis-4csW_large.jpg
Pentingnya Pengurusan Dokumen Saat Melakukan Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/406/3041741/keuntungan_pemesanan_paket_tiket_pesawat_dan_hotel_untuk_perjalanan_bisnis-MDfv_large.jpg
Keuntungan Pemesanan Paket Tiket Pesawat dan Hotel untuk Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/406/3039428/rencanakan_liburan_dengan_promo_menarik_mister_aladin-kyIQ_large.jpg
Cara Mudah Menikmati Liburan setelah Gajian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement