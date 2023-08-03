Mau Diakui sebagai Backpacker Sejati? Penuhi Dulu 5 Syarat Ini

MENJADI seorang backpacker sejati tidaklah mudah. Jangan salah, ia harus lebih dulu melalui berbagai pahit getirnya perjuangan.

Tidak semata menekan budget, Anda juga harus mampu menahan nafsu untuk tidak menghamburkan uang alias boros.

Selain itu, Anda pun harus pandai memilih kondisi destinasi yang sesuai dengan budget tentunya.

Nah, berikut 5 syarat untuk diakui sebagai backpacker sejati sebagaimana mengutip Backpackingmatt;

1. Cerdas tekan budget

Anda harus bisa seminim mungkin mengeluarkan biaya hedon atau hura-hura saat traveling. Pasalnya, hal itu yang justru membuat bengkak pengeluaran.

Ilustrasi (Foto: Dailybeast)

2. Berani jauh dari keluarga, teman dan kekasih

Perjuangan yang diharus lakukan saat menjadi traveler adalah harus rela jauh dari lingkungan rumah. Anda bisa menemukan banyak keindahan dari persahabatan baru lho, coba saja!.

3. Siap hadapi situasi buruk apapun

Seringkali saat jalan-jalan, ada saja demo atau kerusahan yang terjadi. Menjadi seorang backpacker tentu harus siap menghadapi situasi semacam ini.