Banyak Diidamkan Kaum Hawa, Bisakah Tinggi Badan Hanya 150 Cm Jadi Pramugari?

PRAMUGARI ialah salah satu profesi yang banyak diidamkan kaum hawa. Meski memiliki beban dan tanggung jawab pekerjaan yang cukup sulit, namun hal ini jelas sebanding dengan keuntungan besar yang didapat.

Salah satu keuntungan yang membuat banyak orang tertarik menjadi seorang pramugari adalah karena gajinya yang sangat besar serta memiliki jenjang karier yang jelas di dunia penerbangan.

Kendati demikian, menjadi pramugari bukanlah hal mudah. Terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi termasuk urusan fisik terkhusus tinggi badan.

Dilansir dari laman resmi Garuda Indonesia, salah satu syarat untuk menjadi siswa Flight Attendant Training (FAT) yang nantinya akan menjadi seorang pramugari adalah fisik.

Syarat fisik yang dimaksud di antaranya adalah memiliki tinggi badan minimal 158 cm dan maksimum 172 cm dengan berat badan yang ideal serta memiliki postur tubuh yang proporsional.

Mengutip laman aviation.astacademy.or.id, tinggi badan yang ideal bukan sebatas menunjang penampilan fisik pramugari agar menjadi menarik. Akan tetapi, ada berbagai alasan teknis yang nantinya berkaitan dengan tugas yang diemban.

Sebagai seorang pramugari, nantinya saat pesawat hendak lepas landas, pramugari akan bertugas untuk menutup kompartemen overhead.