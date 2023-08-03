Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dukung Bisnis Creative Hub untuk Anak Muda, Sandiaga Uno: Bisa Jadi Lapangan Kerja

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |19:30 WIB
Dukung Bisnis Creative Hub untuk Anak Muda, Sandiaga Uno: Bisa Jadi Lapangan Kerja
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno dan Cinta Laura Kiehl (Foto: MPI/Annastasya Rizqa)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penuh bisnis pusat kreativitas atau creative hub yang dibangun artis cantik, Cinta Laura Kiehl.

Dalam kesempatan ini, Cinta mengumumkan dirinya merintis perusahaan bernama Cinta Paras Semesta yang ia bangun sejak dua tahun terakhir.

Sandiaga pun menyoroti kreativitas Cinta Laura yang juga turut mengajak anak muda untuk mengeksplor bakat dan ide mereka.

Ia bahkan kagum dengan anak muda dan generasi milenial yang bisa turut mendorong perekonomian Tanah Air.

Infografis Tren Traveling 2023

“Generasi Z dan generasi milenial ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan dorongan pertumbuhan ekonomi kita,” ungkap Sandiaga saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023 kemarin.

Mantan Wagub DKI Jakarta ini juga berujar bahwa bisnis creative hub yang kini mulai digandrungi para anak muda bisa turut menciptakan lapangan kerja yang signifikan.

Dirinya pun berharap banyak anak muda lainnya yang bisa mengikuti jalan Cinta Laura untuk berkarya di industri kreatif dan menciptakan lapangan pekerjaan.

