Dukung Bisnis Creative Hub untuk Anak Muda, Sandiaga Uno: Bisa Jadi Lapangan Kerja

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penuh bisnis pusat kreativitas atau creative hub yang dibangun artis cantik, Cinta Laura Kiehl.

Dalam kesempatan ini, Cinta mengumumkan dirinya merintis perusahaan bernama Cinta Paras Semesta yang ia bangun sejak dua tahun terakhir.

Sandiaga pun menyoroti kreativitas Cinta Laura yang juga turut mengajak anak muda untuk mengeksplor bakat dan ide mereka.

Ia bahkan kagum dengan anak muda dan generasi milenial yang bisa turut mendorong perekonomian Tanah Air.

“Generasi Z dan generasi milenial ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan dorongan pertumbuhan ekonomi kita,” ungkap Sandiaga saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Agustus 2023 kemarin.

Mantan Wagub DKI Jakarta ini juga berujar bahwa bisnis creative hub yang kini mulai digandrungi para anak muda bisa turut menciptakan lapangan kerja yang signifikan.

Dirinya pun berharap banyak anak muda lainnya yang bisa mengikuti jalan Cinta Laura untuk berkarya di industri kreatif dan menciptakan lapangan pekerjaan.