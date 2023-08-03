Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Banyak Pelanggan Kabur Tak Bayar hingga Merugi, Apa Sebenarnya Daya Tarik Kopi Klotok?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |03:02 WIB
Banyak Pelanggan Kabur Tak Bayar hingga Merugi, Apa Sebenarnya Daya Tarik Kopi Klotok?
Warung Kopi Klotok, Sleman, DIY (Foto: Instagram/@kopiklotok)
NAMA Warung Kopi Klotok belakangan viral lantaran banyak pelanggan kabur tidak membayar pesanan makanan bahkan akun instagramnya pun diretas. Tempat makan sekaligus ngopi ini beralamat di Jalan Kaliurang KM 16, Pakem, Sleman, DIY.

Kepopuleran Kopi Klotok yang menyajikan hangatnya masakan desa, ngopi, sambil memandangi persawahan yang hijau ini bahkan membuat seorang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali menyambanginya.

Namun, spot kuliner satu ini belakangan kembali viral akibat kerugian yang belum lama ini mereka alami.

Sebab, konsep makan dulu, bayar belakangan yang diusung oleh Kopi Klotok justru kerap dimanfaatkan oleh para pengunjung curang.

Di samping banyak pengunjung yang tidak bayar setelah makan, tak sedikit juga pelanggan yang kerap tidak menyebut dengan sesuai jumlah pesanan makanan mereka saat membayar di kasir.

Kopi Klotok

Pengunjung Kopi Klotok (Foto: IG/@jogja_foodies)

Lantas, selain konsep pembayaran makanan yang mengedepankan kejujuran pembeli itu, apa saja daya tarik yang ada di Kopi Klotok sehingga selalu banjir pelanggan?

Kopi Klotok merupakan salah satu tempat makan tradisional yang menawarkan keindahan alam berupa pemandangan persawahan yang terpampang luas nan indah dan asri.

Sesuai namanya, tempat makan ini mengusung konsep warung sederhana dengan bangunan joglo tradisional, lengkap dengan furnitur antik tertata di dalamnya.

Namun, di balik bangunan tradisional tersebut, tersimpan aneka menu makanan dan minuman lezat yang membuat Anda ingin selalu 'nambah' lagi dan lagi.

'Menyeruput' kopi hangat sambil makan gorengan akan terasa lebih nikmat, karena didukung suasana asri dengan hamparan sawah di sekitar bangunan. Instagramable banget deh pokoknya! Inilah yang menjadi alasan mengapa Warung Kopi Klotok nyaris tak pernah sepi pengunjung.

