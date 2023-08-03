Resep Kek Coklat Ketagih yang Viral di Malaysia, Lumer dan Lembutnya Manjakan Lidah

SALAH satu cake coklat dari Malaysia viral di media sosial, yakni Kek Coklat Ketagih. Banyak warganet yang dibuat penasaran dengan cake satu ini.

Secara visual, cake satu ini mirip dengan brownies, namun, teksturnya terlihat lebih lembut. Saat dimakan, cake ini juga cenderung lebih ‘moist’ daripada brownies.

Pasalnya, Kek Ketagih umumnya dibalut dengan ganache yang dari coklat batang yang dilelehkan serta dicampur dengan susu full cream dan gelatin atau bubuk agar-agar.

Kek Ketagih juga dibuat melalui proses kukus dan tidak menggunakan mixer ataupun oven seperti pada pembuatan cake pada umumnya.

Tak heran, banyak orang Indonesia yang dibuat penasaran dengan cake satu ini. Nah, tidak perlu jauh-jauh ke Malaysia, Anda juga bisa lho membuat Kek Ketagih ala rumahan.

Berikut resep Kek Ketagih simpel yang bisa Anda coba buat sendiri di rumah, dilansir dari laman Cookpad, Jumat (4/8/2023).

Bahan-bahan :

120 g gula pasir