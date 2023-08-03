Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mengenal Soto Tauco Slawi di Tegal, Makanan Favorit Ganjar Pranowo

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |21:40 WIB
Mengenal Soto Tauco Slawi di Tegal, Makanan Favorit Ganjar Pranowo
Soto tauco Slawi jadi makanan favorit Ganjar Pranowo. (Foto: YouTube)
A
A
A

SOTO tauco Slawi kini menjadi makanan favorit Ganjar Pranowo ketika berada di Tegal. Ganjar Pranowo merupakan Gubernur Jawa Tengah yang dikenal memiliki hobi berwisata kuliner.

Setiap kunjungan dinasnya diberbagai daerah, dia kerap kali menyempatkan diri untuk menyicipi makanan khas daerah tersebut.

Kali ini, Ganjar Pranowo menikmati makanan khas daerah Tegal yaitu Soto Tauco Slawi. Dalam unggahan video singkat di akun YouTube miliknya, dia terlihat sedang melakukan kunjungan ke salah satu warung makan bernama 'Sedap malam' yang berlokasikan di Jl. Nasional 6 Slawi Kabupaten Tegal.

Penasaran seperti apa soto tauco Slawi yang menjadi makanan favorit Ganjar Pranowo ketika di Tegal? berikut rangkumannya, Kamis (3/8/2023).

Soto tauco Slawi makanan favorit Ganjar Pranowo di Tegal

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/612/2968555/makna-wayang-wisanggeni-untuk-ganjar-dan-wayang-semar-mahfud-md-pu4X741PUe.jpg
Makna Wayang Wisanggeni untuk Ganjar dan Wayang Semar Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968069/jadi-outfit-dinner-bareng-hary-tanoesoedibjo-ganjar-pranowo-ternyata-koleksi-busana-changshan-nlIVdZoOXh.jpg
Jadi Outfit Dinner Bareng Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo Ternyata Koleksi Busana Changshan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/194/2968039/potret-ganjar-pranowo-pakai-busana-changsan-di-makan-malam-imlek-C0LNSyTpe9.jpg
Potret Ganjar Pranowo Pakai Busana Changsan di Makan Malam Imlek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967941/pesan-manis-siti-atikoh-untuk-ganjar-pranowo-di-hajatan-rakyat-cibinong-85rClPswZv.jpg
Pesan Manis Siti Atikoh untuk Ganjar Pranowo di Hajatan Rakyat Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/612/2967836/kesenian-khas-jawa-barat-buka-gelaran-hajatan-rakyat-ganjar-mahfud-di-cibinong-QyYmYTlHeU.jpg
Kesenian Khas Jawa Barat Buka Gelaran Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/612/2966522/salam-tiga-jari-jadi-simbol-ganjar-pranowo-dan-mahfud-md-ternyata-ini-maknanya-t2D9C9hsqw.jpeg
Salam Tiga Jari Jadi Simbol Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ternyata Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement