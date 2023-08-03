Mengenal Soto Tauco Slawi di Tegal, Makanan Favorit Ganjar Pranowo

SOTO tauco Slawi kini menjadi makanan favorit Ganjar Pranowo ketika berada di Tegal. Ganjar Pranowo merupakan Gubernur Jawa Tengah yang dikenal memiliki hobi berwisata kuliner.

Setiap kunjungan dinasnya diberbagai daerah, dia kerap kali menyempatkan diri untuk menyicipi makanan khas daerah tersebut.

Kali ini, Ganjar Pranowo menikmati makanan khas daerah Tegal yaitu Soto Tauco Slawi. Dalam unggahan video singkat di akun YouTube miliknya, dia terlihat sedang melakukan kunjungan ke salah satu warung makan bernama 'Sedap malam' yang berlokasikan di Jl. Nasional 6 Slawi Kabupaten Tegal.

Penasaran seperti apa soto tauco Slawi yang menjadi makanan favorit Ganjar Pranowo ketika di Tegal? berikut rangkumannya, Kamis (3/8/2023).

Soto tauco Slawi makanan favorit Ganjar Pranowo di Tegal