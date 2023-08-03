Kuliner Legendaris Sop Senerek Pak Parto di Magelang, Langganan Ganjar Pranowo saat Sarapan

SOP senerek Pak Parto merupakan rumah makan yang berada di Terminal Kota Magelang dengan menu andalan sop senerek. Tentunya dengan isiannya yang melimpah.

Bahan utama sop ini adalah kacang merah, lalu dilengkapi dengan irisan daging, bayam, wortel, seledri, serta daun bawang. Hal menarik dari sop senerek Pak Parto ini sudah menjadi langganan Ganjar Pranowo sebagai sarapan paginya.

Aneka menu dan jam buka sop senerek Pak Parto

Adapun menu spesial dari kedai sop ini yang sering kali dipesan oleh Ganjar Pranowo yaitu sop iga, sop buntut, dan cingur. Tersedia juga tambahan daging yang beragam seperti koyor, empal daging, iso, paru, dan babat.