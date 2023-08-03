Mengenal Kuliner Bebek Joni Ubud, Jadi Favorit Ganjar Pranowo

MENGENAL kuliner Bebek Joni Ubud, Bali yang menjadi favorit Ganjar Pranowo. Selain menawarkan sajian menu lezat, resto ini memiliki pemandangan indah di tengah hamparan sawah yang luas. Sangat cocok dijadikan rekomendasi ketika datang ke Bali.

Tak hanya itu saja, pengunjung yang datang pun akan merasayakan kebudayaan yang kental ketika datang ke sana. Terlihat jelas ada patung Dewi Sri yang berdiri di tengah sawah melambangkan kemakmuran dengan harap kemakmuran akan datang kepada Bebek Joni Ubud. Para pramusaji yang melayani baik laki-laki dan perempuan juga mengenakan pakaian tradisional.

Lahan parkir yang luas biasa diperuntukan bagi pengendara, terutama bus-bus wisata yang berjajar memenuhi lahan parkir, tak heran jika resto Bebek Joni Ubud ini juga bekerja sama dengan agen travel karena resto ini yang selalu ramai dikunjungi baik pelanggan individu atau rombongan wisata.

Seperti namanya, Bebek Joni Ubud ini menyajikan menu masakan bebek seperti Crispy Duck dan Traditional Smoked Duck. Jika Anda tidak bisa menikmati bebek, jangan khawatir. Restoran ini menyajikan banyak menu lain seperti Bakmi Goreng, Nasi Goreng, Soto Ayam Bali, Ayam Kampung Sekembang, Ikan Goreng, Tuna Sambal Sereh, dan menu lainnya.

Bebek Joni Ubud juga menawarkan beberapa set menu paket di antaranya