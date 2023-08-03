Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kuliner Favorit Ganjar Pranowo, Nasi Goreng Babat Pak Karmin di Semarang yang Legendaris

Firza Alifia , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |19:00 WIB
Kuliner Favorit Ganjar Pranowo, Nasi Goreng Babat Pak Karmin di Semarang yang Legendaris
Nasi goreng babat Pak Karmin kuliner favorit Ganjar Pranowo (Foto; YouTube/Ganjar Pranowo)
MENGENAL nasi goreng babat Pak Karmin, salah satu kuliner legendaris di Semarang sejak tahun 1971 yang memiliki banyak penggemar. Salah satunya Ganjar Pranowo, Bakal Calon Presiden-Bacapres dari Partai Perindo.

Nasi goreng babat Pak Karmin ini tak pernah sepi oleh pengunjung. Hal ini dikarenakan cita rasa dari kuliner ini yang sangat khas dengan resep turun-temurunnya. Karenanya, nasi goreng babat Pak Karmin menjadi salah satu destinasi kuliner yang wajib Anda kunjungi saat ke Semarang. 

Ganjar Pranowo sendiri sempat mengunjungi nasi goreng babat Pak Karmin. Dalam tayangan video YouTube pribadinya, Ganjar tak segan untuk kulineran di pinggir jalan. 

Ganjar Pranowo

Nasi goreng babat milik Sukarmin ini berada di kawasan Jl Pemuda No. 2, Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lokasinya berada tepat di samping jembatan Mberok.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
