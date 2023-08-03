Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sate Sapi Bumbu Kacang, Pas untuk Menu Kumpul di Akhir Pekan!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |21:30 WIB
Resep Sate Sapi Bumbu Kacang, Pas untuk Menu Kumpul di Akhir Pekan!
Resep sate sapi bumbu kacang, (Foto: Tangkapan layar Youtube Devina Hermawan)
A
A
A

MENUJU akhir pekan, paling enak memang berkumpul bersama orang-orang tercinta. Baik itu sanak keluarga, atau pun para teman tersayang.

Nah, saat kumpul bersama ini akan bertambah seru dengan ditemani menu hidangan yang lezat, menggugah selera dan akan jadi favorit banyak orang.

Jika Anda bingung mau masak apa, kenapa tak coba sajikan sate sapi bumbu kacang yang kental dan juga gurih untuk kumpul akhir pekan ini? Tak perlu bingung resepnya, dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan dan Indoculiner Hunter, Kamis (3/8/2023) ini dia resep sate sapi bumbu kacang yang gurih dan kental. Selamat mencoba!

Bahan-bahan;

 

Kacang tanah kupas 600 gram

Bawang putih 16 siung

Cabai rawit merah 18 buah

Jahe 2 cm

Lengkuas 3 cm

Kemiri 6 butir

Serai 3 batang

Daun jeruk 8 lembar

Jeruk limo 2 buah

Gula merah 2 buah (80 gram)

Minyak goreng secukupnya

Garam sesuai selera

Air 1 liter

 BACA JUGA:

Cara membuat sate sapi;

 

1. Iris daging memanjang kurang lebih selebar jari, dengan arah memotong serat;

 BACA JUGA:

2. Blender semua bumbu halus hingga benar-benar halus, tuang ke dalam daging aduk rata, marinasi daging minimal 1 sampai 2 jam

3. Setelah dua jam, tusuk daging menggunakan tusuk sate yang sudah direndam terlebih dahulu, tusuk daging dengan arah zig-zag;

4. Panaskan griller, oles dengan sedikit minyak atau lemak sapi, panggang kedua sisi sate sambil sesekali dioles dengan sisa bumbu halus, panggang sate dengan tingkat kematangan sesuai selera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement