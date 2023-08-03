Resep Sate Sapi Bumbu Kacang, Pas untuk Menu Kumpul di Akhir Pekan!

MENUJU akhir pekan, paling enak memang berkumpul bersama orang-orang tercinta. Baik itu sanak keluarga, atau pun para teman tersayang.

Nah, saat kumpul bersama ini akan bertambah seru dengan ditemani menu hidangan yang lezat, menggugah selera dan akan jadi favorit banyak orang.

Jika Anda bingung mau masak apa, kenapa tak coba sajikan sate sapi bumbu kacang yang kental dan juga gurih untuk kumpul akhir pekan ini? Tak perlu bingung resepnya, dilansir dari kanal Youtube Devina Hermawan dan Indoculiner Hunter, Kamis (3/8/2023) ini dia resep sate sapi bumbu kacang yang gurih dan kental. Selamat mencoba!

Bahan-bahan;

Kacang tanah kupas 600 gram

Bawang putih 16 siung

Cabai rawit merah 18 buah

Jahe 2 cm

Lengkuas 3 cm

Kemiri 6 butir

Serai 3 batang

Daun jeruk 8 lembar

Jeruk limo 2 buah

Gula merah 2 buah (80 gram)

Minyak goreng secukupnya

Garam sesuai selera

Air 1 liter

Cara membuat sate sapi;

1. Iris daging memanjang kurang lebih selebar jari, dengan arah memotong serat;

2. Blender semua bumbu halus hingga benar-benar halus, tuang ke dalam daging aduk rata, marinasi daging minimal 1 sampai 2 jam

3. Setelah dua jam, tusuk daging menggunakan tusuk sate yang sudah direndam terlebih dahulu, tusuk daging dengan arah zig-zag;

4. Panaskan griller, oles dengan sedikit minyak atau lemak sapi, panggang kedua sisi sate sambil sesekali dioles dengan sisa bumbu halus, panggang sate dengan tingkat kematangan sesuai selera.