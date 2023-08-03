Cara Mudah Membuat Oatmilk di Rumah, Gak Pakai Ribet!

OATMILK atau susu oat bisa dibilang kini semakin populer, seiring dengan semakin pedulinya masyarakat dengan gaya hidup sehat. Pasalnya, susu oat ini diyakini lebih sehat dan aman jika dibandingkan dengan susu sapi.

Dilansir dari Cleveland Clinic, oatmilk sendiri adalah susu yang terbuat dari gandum, air, dan beberapa bahan tambahan. Susu oat bisa menjadi pilihan yang baik untuk seseorang yang sedang diet. Selain itu, susu oat secara alami bebas dari susu, laktosa, kedelai, dan kacang-kacangan.

Tak melulu harus dibeli di supermarket, oatmilk bisa juga kok dibuat sendiri di rumah. Tak perlu khawatir, membuat susu oat di rumah tidaklah serumit yang dipikirkan. Dilansir dari kanal Youtube Masak TV, Kamis (3/8/2023) berikut resep susu oat yang bisa mudah dibikin di rumah. Selamat mencoba!

Bahan-bahan:

140 gram rolled oat

1000 ml air es

1 sdm madu atau 1 gelas (optional)

Gula

Air

