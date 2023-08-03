Kenapa Buah Pare Rasanya Pahit? Ternyata Ini Penyebabnya

BEBERAPA alasan kenapa buah pare rasanya pahit, membuat orang penasaran mengenai kandungannya. Sebab, sebagian orang yang tidak menyukainya pasti akan bertanya dari manakah sumber dan penyebab rasa pahit pada buah pare.

BACA JUGA: Ini 5 Manfaat Pare untuk Penderita Asam Urat Tinggi

Berikut alasan kenapa buah pare rasa pahit dikarenakan memiliki kandungan sejenis senyawa alkaloid, yaitu momordicine. Senyawa ini diproduksi di buah dan daun tanaman pare.

Zat satu ini memiliki kadar dengan intensitas tinggi dan ketika dikonsumsi, maka efek yang akan ditimbulkan yaitu rasa pahit pada buah pare.

Meski pahit tersebut dapat membuat rasa tidak enak, namun pada kenyataanya zat ini punya banyak manfaat untuk tubuh kita.

Sama seperti banyak sayuran pahit lainnya, pare kaya akan vitamin C, A, E, B1, B2, B3, folat, potasium, kalsium, seng, magnesium, fosfor, besi, dan serat makanan, sehingga menjadikan buah ini banyak nutrisi. Agar bisa dikonsumsi, perlu diperhatikan cara pengolahannya dalam mengurangi rasa pahit.