HOME WOMEN FOOD

5 Manfaat Oatmilk yang Sering Jadi Pengganti Susu Sapi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |14:00 WIB
5 Manfaat Oatmilk yang Sering Jadi Pengganti Susu Sapi
Sederet manfaat oatmilk untuk kesehatan, (Foto: Freepik)
A
A
A

OATMILK tengah ramai dibicarakan para netizen di jagat maya, seiring dengan ramai beredar curhatan konsumen kedai kopi yang meminta susu sapi pada minumannya diganti dengan oatmilk, namun pihak kedai tak menggantinya.

Alhasil, sang konsumen pun mengalami alergi karena mengonsumsi susu sapi yang mana masih diberikan oleh pihak kedai kopi tersebut.

Oatmilk atau susu oat memang kini semakin tenar, dan menjadi pilihan banyak orang sebagai pengganti dari susu sapi. Tak heran banyak kedai kopi, kedai minuman, atau restoran yang menyediakan opsi ini, sebagai pilihan konsumen yang kini beralih dari susu sapi ke oatmilk dengan alasan kandungannya yang lebih sehat.

Dilansir Cleveland Clinic, Rabu (3/8/2023) oatmilk merupakan susu yang terbuat dari gandum, air, dan beberapa bahan tambahan. Susu oat bisa menjadi pilihan yang baik untuk seseorang yang sedang diet. Selain itu, susu oat secara alami bebas dari susu, laktosa, kedelai, dan kacang-kacangan.

Dibandingkan dengan susu nabati lainnya, seperti almond atau susu beras, susu oat biasanya memiliki lebih banyak protein dan serat. Umumnya, produk susu oat masih mengandung sekitar 2 atau 3 gram serat per porsi.

 BACA JUGA:

Seperti jenis susu nabati lainnya, susu oat yang dibeli di toko mengandung tambahan kalsium dan vitamin D untuk kesehatan tulang, bersama dengan vitamin A dan riboflavin. Namun, perlu dicatat bahwa susu oat juga lebih tinggi karbohidrat dan kalori daripada produk nabati lainnya loh!

