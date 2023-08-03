Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Disney World Buat Milkshake Rasa Acar, Gak Aneh Ta?

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |13:01 WIB
Disney World Buat Milkshake Rasa Acar, Gak Aneh Ta?
Milkshake Acar. (Foto: Instagram)
A
A
A

INOVASI rasa pada makanan dan minuman yang ada saat ini memang cukup unik. Rasa-rasa yang awalnya kita pikir tidak bisa diterima lidah, ternyata menjadi rasa yang cukup enak.

Nah, baru-baru ini Disney World mengeluarkan minuman dengan rasa pickles atau acar? Mungkin sebagian orang bertanya-tanya apakah Pickles Milkshakes ini lezat atau justru aneh.

Pickles merupakan acar yang biasanya menggunakan bahan baku mentimun. Rasanya asam, segar, dan seringkali menjadi pelengkap hidangan gurih seperti burger dan lain-lain. Tapi kalau dipadukan bersama susu, apakah cocok?

Seorang foodvlogger bernama Shay Spence pun mencoba untuk menyeruput seperti apa Pickles Milkshake. Dia mendatangi Food and Wine Festival di Epcot, Bay Lake, Florida beberapa waktu demi mendapatkan minuman itu.

"Saya agak menyukainya," kata Shay Spence, dikutip dari People.

Spence menggenggam milkshake acar berwarna hijau muda. Kemudian, bagian atasnya ditambahkan whip cream dan sprinkles sehingga makin tampak cantik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/12/298/1858431/lagi-ngehits-gerai-milkshake-jumbo-kekinian-ini-dituntut-rp340-miliar-eFRh8RDYke.jpg
Lagi Ngehits, Gerai Milkshake Jumbo & Kekinian Ini Dituntut Rp340 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/04/298/1839861/siang-hari-paling-enak-seruput-milkshake-buah-atau-cokelat-bikin-yuk-zxP7IzBULi.jpg
Siang Hari Paling Enak Seruput Milkshake Buah atau Cokelat, Bikin Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/10/298/1753154/pop-sugar-mau-minum-milkshake-tidak-perlu-ke-kafe-bikin-sendiri-saja-di-rumah-simak-4-resepnya-5hHCYYl1qc.jpg
POP SUGAR: Mau Minum Milkshake Tidak Perlu ke Kafe, Bikin Sendiri Saja di Rumah Simak 4 Resepnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/31/298/1704549/amboi-cantiknya-milkshake-raksasa-yang-instagramable-ini-c0Fa1ttSXl.jpg
Amboi, Cantiknya Milkshake Raksasa yang Instagramable Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/04/298/1609494/lezatnya-sruput-banana-dan-vanilla-milkshake-di-akhir-pekan-YvKyO0HEy9.jpg
Lezatnya Sruput Banana dan Vanilla Milkshake di Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/18/298/1492246/yuk-bikin-milkshake-alpukat-di-libur-akhir-pekan-wc3JREQOIX.jpg
Yuk Bikin Milkshake Alpukat di Libur Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement