Disney World Buat Milkshake Rasa Acar, Gak Aneh Ta?

INOVASI rasa pada makanan dan minuman yang ada saat ini memang cukup unik. Rasa-rasa yang awalnya kita pikir tidak bisa diterima lidah, ternyata menjadi rasa yang cukup enak.

Nah, baru-baru ini Disney World mengeluarkan minuman dengan rasa pickles atau acar? Mungkin sebagian orang bertanya-tanya apakah Pickles Milkshakes ini lezat atau justru aneh.

Pickles merupakan acar yang biasanya menggunakan bahan baku mentimun. Rasanya asam, segar, dan seringkali menjadi pelengkap hidangan gurih seperti burger dan lain-lain. Tapi kalau dipadukan bersama susu, apakah cocok?

Seorang foodvlogger bernama Shay Spence pun mencoba untuk menyeruput seperti apa Pickles Milkshake. Dia mendatangi Food and Wine Festival di Epcot, Bay Lake, Florida beberapa waktu demi mendapatkan minuman itu.

"Saya agak menyukainya," kata Shay Spence, dikutip dari People.

Spence menggenggam milkshake acar berwarna hijau muda. Kemudian, bagian atasnya ditambahkan whip cream dan sprinkles sehingga makin tampak cantik.