10 Ayam Goreng Terenak di Dunia, Indonesia Jadi Juara!

KULINER Indonesia terus mendapat atensi luar biasa dari dunia. Taste Atlas baru-baru ini merilis daftar '10 Best Fried Chicken Dishes' atau 10 ayam goreng terenak di dunia dan menu ayam goreng Indonesia menempati urutan nomor pertama.

Ya, ayam goreng dinobatkan jadi menu ayam terenak di dunia menurut Taste Atlas dengan poin penilaian 4,6, beda tipis sekali dengan menu ayam Taiwan bernama Taiwanese popcorn chicken (4,5) di posisi kedua.

Lalu, di posisi ketiga ada Southern fried chicken dari Amerika Serikat (4,4), berikutnya Crispy fried chicken dari Guangdong, China (4,4), Chicken Kyiv dari Ukraina (4,4), di posisi keenam ada Ayam penyet dari Indonesia (4,4).