HOME WOMEN FOOD

10 Ayam Goreng Terenak di Dunia, Indonesia Jadi Juara!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |11:01 WIB
10 Ayam Goreng Terenak di Dunia, Indonesia Jadi Juara!
Ayam Goreng Indonesia Terenak di Dunia (Foto: Twitter/@TasteAtlas)
Maknyus! Ayam Goreng Dinobatkan Jadi Menu Ayam Terenak di Dunia

KULINER Indonesia terus mendapat atensi luar biasa dari dunia. Taste Atlas baru-baru ini merilis daftar '10 Best Fried Chicken Dishes' atau 10 ayam goreng terenak di dunia dan menu ayam goreng Indonesia menempati urutan nomor pertama.

Ya, ayam goreng dinobatkan jadi menu ayam terenak di dunia menurut Taste Atlas dengan poin penilaian 4,6, beda tipis sekali dengan menu ayam Taiwan bernama Taiwanese popcorn chicken (4,5) di posisi kedua.

 Ayam Goreng Terenak di Dunia

Lalu, di posisi ketiga ada Southern fried chicken dari Amerika Serikat (4,4), berikutnya Crispy fried chicken dari Guangdong, China (4,4), Chicken Kyiv dari Ukraina (4,4), di posisi keenam ada Ayam penyet dari Indonesia (4,4).

