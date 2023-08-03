Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Selfie Cantik Wulan Guritno Rebahan di Ranjang Bikin Netizen Gemas

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |00:05 WIB
Selfie Cantik Wulan Guritno Rebahan di Ranjang Bikin Netizen Gemas
Wulan Guritno (Foto : Instagram/@wulanguritno)
A
A
A

WULAN Guritno salah satu artis cantik yang rasanya tak pernah gagal membuat netizen terpesona. Hampir setiap unggahan foto-foto di Instagram pribadinya mencuri perhatian.

Salah satunya foto yang diunggah janda cantik tersebut baru-baru ini. Wulan Guritno memamerkan foto selfie rebahan di ranjang.

"friyay mownin," tulis Wulan Guritno pada caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Jumat (4/8/2023).

Wulan Guritno

Menikmati momen santai, Wulan Guritno mengenakan tanktop berwarna biru. Wulan tersenyum manis ke kamera sembari memamerkan pose peace sign.

Tampak kecantikannya yang natural dengan wajah tanpa pulasan makeup. Pesona awet muda artis berusia 42 tahun ini pun kian terpancar.

