Selfie Cantik Wulan Guritno Rebahan di Ranjang Bikin Netizen Gemas

, Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |00:05 WIB

WULAN Guritno salah satu artis cantik yang rasanya tak pernah gagal membuat netizen terpesona. Hampir setiap unggahan foto-foto di Instagram pribadinya mencuri perhatian.

Salah satunya foto yang diunggah janda cantik tersebut baru-baru ini. Wulan Guritno memamerkan foto selfie rebahan di ranjang.

"friyay mownin," tulis Wulan Guritno pada caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Jumat (4/8/2023).

Menikmati momen santai, Wulan Guritno mengenakan tanktop berwarna biru. Wulan tersenyum manis ke kamera sembari memamerkan pose peace sign.

Tampak kecantikannya yang natural dengan wajah tanpa pulasan makeup. Pesona awet muda artis berusia 42 tahun ini pun kian terpancar.