5 Potret Aura Kasih Pakai Dress Hijau Ketat Bikin Netizen Menelan Ludah

AURA Kasih salah satu artis yang penampilannya kerap menyita perhatian netizen, terutama kaum Adam. Janda cantik satu anak ini seperti memiliki daya pikat tersendiri di mata pria.

Bagaimana tidak, Aura Kasih terlihat kian memesona di usianya yang kini menginjak 36 tahun. Belum lagi Aura kerap tampil modis nan seksi, seperti saat liburan baru-baru ini.

Seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkumkan dari Instagram pribadi Aura Kasih, Kamis (3/8/2023).

Duduk cantik





Pertama ada potret Aura Kasih saat duduk santai sembari di restoran outdoor. Meski foto candid, Aura tetap terlihat cantik dengan rambut panjang tergerai berpose sembari menikmati minuman.

Untuk outfit, Aura Kasih tampil modis mengenakan dress berwarna hijau lemon. Tampak pula jam tangan yang menambah kesan stylish sekaligus elegan.

Ajak jalan-jalan





"Will u follow me?," tulis Aura Kasih pada caption unggahan videonya. Aura Kasih pada scene awal membelakangi kamera seolah ingin mengajak menyusuri jalanan sempit di depan bangunan berdesain artistik.

Berpose menoleh





Selanjutnya Aura yang telah berjalan menoleh ke kamera. Dia tampak cantik dalam balutan dress yang ternyata memiliki potongan di atas lutut.

Selain dress, tampak juga Aura menenteng tas mungil berwarna putih yang membuatnya terlihat elegan. Sementara untuk alas kaki, Aura memakai heels bertali yang modis.