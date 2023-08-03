5 Potret Fuji saat Lomba Lari Bikin Netizen Klepek-Klepek, Cantiknya Gemesin!

SOSOK Fuji rasanya tak pernah lepas dari sorotan saat ini. Gerak-gerik perempuan bernama lengkap Fujianti Utami tersebut selalu saja mencuri perhatian.

Salah satunya saat Fuji mengikuti lomba lari antar selebriti Tanah Air belum lama ini. Penampilan adik ipar mendiang Vannesa Angel tersebut mencuri perhatian netizen.

Seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkum dari Instagram @fuji_an, Kamis (3/8/2023).

Lagi fokus saja cantik

Pertama ada potret Fuji sedang bersiap lari di perlintasan. Fuji tampak fokus, seperti caption unggahan fotonya. "Yuk bisa yuk 2023 ubah lifestyle lebih sehat, kuat dan kekar💪," tulis Fuji.

Meski sedang fokus, wajah cantik Fuji tetap memesona. Rambut panjang yang dikepang tetap memberi kesan imut mantan kekasih Thariq Halilintar ini.

Untuk Outfit, Fuji tampil dengan gaya yang sporty. Dia memakai kaos biru tosca yang dipadukan celana pendek hitam untuk lari. Gaya sporty Fuji makin kece dengan memakai sneakers putih strip pink.

Meski lomba dimenangkan oleh Cinta Laura, penampilan Fuji tetap dibanjiri pujian dari netizen.

"Cakep kayak pantun," kata @omi***

"Uti cakep bener," sambung @ani***

"neng cantik amat,yuk💪🏻apapun itu km hebat sayang❤😍," tutur @andi***

"Seneng bgt sama fuji yg sekarang makin cantik temen2 nya banyak ,,kegiatannya juga positif semangat fuji love you ❤️😍 @fuji_an," ungkap @ang***

Pose bareng





Selanjutnya ada Fuji berpose dengan para rekan-rekan selebriti yang juga ikut perlombaan. Fuji tampak cantik berpose tersenyum manis ke kamera.

Pose duduk imut





Kalau yang satu ini, Fuji masih persiapan sebelum perlombaan. Dia duduk manis berpose imut dengan kedua tangan memegang pipi sembari tersenyum, manis banget ya!