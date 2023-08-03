Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Ahn Bo Hyun Penakluk Hati Jisoo BLACKPINK, Ganteng dan Stylish!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |16:00 WIB
5 Potret Ahn Bo Hyun Penakluk Hati Jisoo BLACKPINK, Ganteng dan Stylish!
Potret Ganteng Ahn Bo Hyun Pacar Jisoo BLACKPINK (Foto: Instagram/@bohyunahn)
A
A
A

JISOO BLACKPINK dan aktor tampan Ahn Bo Hyun menjadi perbincangan setelah dikabarkan memiliki hubungan spesial. Kabar tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh kedua agensi masing-masing.

Sosok Ahn Bo Hyung pun langsung menjadi perbincangan publik karena berhasil membuat sang idol jatuh hati. Aktor 35 tahun itu terjun ke dunia hiburan tahun 2014. Debutnya sebagai aktor lewat serial drama Golden Cross.

Sejak saat itu, kepiawaiannya dalam berakting mulai diperhitungkan. Dia sudah banyak membintangi judul serial drama lainnya seperti Itaewon Class, Yumi's Cells, My Name, dan masih banyak lagi.

Selain jago akting, Bo Hyun juga memiliki paras yang tampan dan memesona. Penampilannya juga jadi sorotan karena terlihat keren dan stylish.

Berikut potret tampan Ahn Bo Hyun yang berhasil luluhkan hati Jisoo, seperti dilansir dari Instagram @bohyunahn, Kamis (3/8/2023).

1. Pamer lesung pipi

Ahn Bo Hyun

Potret Bo Hyun pose duduk sambil tersenyum melirik ke samping. Di foto ini dia memamerkan lesung pipi yang membuatnya terlihat makin manis.

Gaya Bo Hyun di foto tersebut terlihat stylish memakai inner putih yang dipadukan dengan jaket dan celana denim. Dia juga menambahkan sling bag biru pada penampilannya.

2. Punya tubuh tinggi semampai

Ahn Bo Hyun

Bila dilihat dari perawakannya, Bo Hyun memiliki tubuh tinggi semampai. Ya, tinggi pria kelahiran Busan itu 188 cm. Memiliki tubuh tinggi semampai membuat dia cocok mengenakan outfit apapun.

Seperti di foto ini gayanya tampil santai dengan kemeja mustard model lengan digulung yang dipadukan dengan celana pendek. Dia pose sambil berdiri sambil memasukan tangan ke dalam saku celana. Senyum manisnya bikin diabetes.

3. Punya tubuh kekar

Ahn Bo Hyun

Sejak kecil, aktor kelahiran 1988 ini memang hobi olahraga. Dia mantan petinju lho. Tak heran dia memiliki tubuh ideal dan kekar. Seperti di foto topless di depan kaca, dia menunjukkan tubuh kekarnya yang bikin cewek meleleh.

"Seleranya Jisoo bukan kaleng-kaleng," kata @veni***

"Cowok Jisoo super hot," tambah @_starlight***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/612/3181355/rose-sSrW_large.jpg
Momen Rose BLACKPINK Sebut BLINK Indonesia sebagai Penonton Paling Meriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181110/rose-M9ad_large.jpg
Gemasnya Rose BLACKPINK saat Teriak 'Gak Mau Pulang Maunya Diulang'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/298/3180828/rose-Dgkq_large.jpg
Rose BLACKPINK Makan Nasi Goreng Bikin Fans Heboh, Netizen: Besok Coba Seblak Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/194/3002703/rose-blackpink-ditunjuk-jadi-juri-fashion-awards-bergengsi-di-prancis-YNtjkTl6pu.jpg
Rose BLACKPINK Ditunjuk Jadi Juri Fashion Awards Bergengsi di Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/194/2983074/potret-memukau-rose-blackpink-di-pre-dan-after-party-oscars-2024-DRIFdG1H1z.jpg
Potret Memukau Rose BLACKPINK di Pre dan After Party Oscars 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/194/2978787/rose-blackpink-hebohkan-paris-fashion-week-dengan-gaun-hitam-menerawang-Q7CuFkB7z6.jpg
Rose BLACKPINK Hebohkan Paris Fashion Week dengan Gaun Hitam Menerawang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement