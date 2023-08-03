5 Potret Ahn Bo Hyun Penakluk Hati Jisoo BLACKPINK, Ganteng dan Stylish!

JISOO BLACKPINK dan aktor tampan Ahn Bo Hyun menjadi perbincangan setelah dikabarkan memiliki hubungan spesial. Kabar tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh kedua agensi masing-masing.

Sosok Ahn Bo Hyung pun langsung menjadi perbincangan publik karena berhasil membuat sang idol jatuh hati. Aktor 35 tahun itu terjun ke dunia hiburan tahun 2014. Debutnya sebagai aktor lewat serial drama Golden Cross.

Sejak saat itu, kepiawaiannya dalam berakting mulai diperhitungkan. Dia sudah banyak membintangi judul serial drama lainnya seperti Itaewon Class, Yumi's Cells, My Name, dan masih banyak lagi.

Selain jago akting, Bo Hyun juga memiliki paras yang tampan dan memesona. Penampilannya juga jadi sorotan karena terlihat keren dan stylish.

Berikut potret tampan Ahn Bo Hyun yang berhasil luluhkan hati Jisoo, seperti dilansir dari Instagram @bohyunahn, Kamis (3/8/2023).

1. Pamer lesung pipi





Potret Bo Hyun pose duduk sambil tersenyum melirik ke samping. Di foto ini dia memamerkan lesung pipi yang membuatnya terlihat makin manis.

Gaya Bo Hyun di foto tersebut terlihat stylish memakai inner putih yang dipadukan dengan jaket dan celana denim. Dia juga menambahkan sling bag biru pada penampilannya.

2. Punya tubuh tinggi semampai





Bila dilihat dari perawakannya, Bo Hyun memiliki tubuh tinggi semampai. Ya, tinggi pria kelahiran Busan itu 188 cm. Memiliki tubuh tinggi semampai membuat dia cocok mengenakan outfit apapun.

Seperti di foto ini gayanya tampil santai dengan kemeja mustard model lengan digulung yang dipadukan dengan celana pendek. Dia pose sambil berdiri sambil memasukan tangan ke dalam saku celana. Senyum manisnya bikin diabetes.

3. Punya tubuh kekar





Sejak kecil, aktor kelahiran 1988 ini memang hobi olahraga. Dia mantan petinju lho. Tak heran dia memiliki tubuh ideal dan kekar. Seperti di foto topless di depan kaca, dia menunjukkan tubuh kekarnya yang bikin cewek meleleh.

"Seleranya Jisoo bukan kaleng-kaleng," kata @veni***

"Cowok Jisoo super hot," tambah @_starlight***