4 Visual Cantik Happy Asmara Berbalut Dress Payet, Manisnya Bikin Kaum Adam Ingin Menafkahi!

SOSOK pedangdut Happy Asmara, belakangan ini ramai jadi sorotan publik, terkait dengan masih banyak yang kerap membanding-bandingkan dirinya dengan Bella Bonita, istri baru dari sang mantan kekasih, Denny Caknan.

Meski sempat mengeluhkan hal ini, Happy Asmara lantas tetap konsisten dengan penampilan cantiknya. Bahkan, sejak ditinggal menikah oleh sang mantan, aura cantiknya justru semakin kian terpancar.

Contohnya bisa dilihat di beberapa potret yang ia unggah di akun Instagram miliknya. Happy Asmara tampak cantik dan elegan dalam balutan dress gold bertabur mutiara nan cantik. Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagram pribadinya, @happy_asmara77, Kamis, (3/8/2023).

1. Cute dengan pose saranghaeyo: Happy tampak melempar ekspresi senyum manisnya sambil menunjukkan pose saranghaeyo khas anak muda Korea dengan salah satu tangannya. Wajah cantik dan pose imut, siapa yang tak terpesona coba?

2. Topang dagu: Berbeda dengan pose manis sebelumnya, kali ini Happy tampak melempar ekspresi fierce alias garang sambil menopang dagu. Namun ia justru tampak terlihat begitu memikat dan memesona. Tatapan tajam matanya membuat terpana.