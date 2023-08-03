Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Visual Cantik Happy Asmara Berbalut Dress Payet, Manisnya Bikin Kaum Adam Ingin Menafkahi!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |18:30 WIB
4 Visual Cantik Happy Asmara Berbalut Dress Payet, Manisnya Bikin Kaum Adam Ingin Menafkahi!
Potret cantik Happy Asmara, (Foto: Instagram @happy_asmara77)
A
A
A

SOSOK pedangdut Happy Asmara, belakangan ini ramai jadi sorotan publik, terkait dengan masih banyak yang kerap membanding-bandingkan dirinya dengan Bella Bonita, istri baru dari sang mantan kekasih, Denny Caknan.

Meski sempat mengeluhkan hal ini, Happy Asmara lantas tetap konsisten dengan penampilan cantiknya. Bahkan, sejak ditinggal menikah oleh sang mantan, aura cantiknya justru semakin kian terpancar.

Contohnya bisa dilihat di beberapa potret yang ia unggah di akun Instagram miliknya. Happy Asmara tampak cantik dan elegan dalam balutan dress gold bertabur mutiara nan cantik. Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagram pribadinya, @happy_asmara77, Kamis, (3/8/2023).

1. Cute dengan pose saranghaeyo: Happy tampak melempar ekspresi senyum manisnya sambil menunjukkan pose saranghaeyo khas anak muda Korea dengan salah satu tangannya. Wajah cantik dan pose imut, siapa yang tak terpesona coba?

2. Topang dagu: Berbeda dengan pose manis sebelumnya, kali ini Happy tampak melempar ekspresi fierce alias garang sambil menopang dagu. Namun ia justru tampak terlihat begitu memikat dan memesona. Tatapan tajam matanya membuat terpana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/194/2858708/5-potret-happy-asmara-pakai-hijab-cantiknya-bikin-hati-adem-Qdsz9FU5UE.jpg
5 Potret Happy Asmara Pakai Hijab, Cantiknya Bikin Hati Adem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/194/2855846/intip-potret-happy-asmara-dan-arlida-putri-mandi-busa-gemas-banget-ezs9c700nG.jpg
Intip Potret Happy Asmara dan Arlida Putri Mandi Busa, Gemas Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/194/2847067/deretan-potret-happy-asmara-pakai-seragam-sekolah-imut-sejak-remaja-KX7HEL3a8g.jpg
Deretan Potret Happy Asmara Pakai Seragam Sekolah, Imut sejak Remaja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/194/2846752/6-potret-lawas-happy-asmara-sebelum-terkenal-si-ratu-ambyar-bikin-pangling-KRHBmfSrjI.jpg
6 Potret Lawas Happy Asmara Sebelum Terkenal, Si Ratu Ambyar Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/611/2845823/potret-happy-asmara-pakai-abaya-dan-hijab-pasca-ditinggal-nikah-denny-caknan-cWxUXLUNRW.JPG
Potret Happy Asmara Pakai Abaya dan Hijab Pasca Ditinggal Nikah Denny Caknan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/194/2845557/nangis-saat-konser-ini-7-gaya-happy-asmara-di-atas-panggung-yang-selalu-curi-perhatian-pujRtShdxy.jpg
Nangis saat Konser, Ini 7 Gaya Happy Asmara di Atas Panggung yang Selalu Curi Perhatian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement