Jennie BLACKPINK Padukan Sport Boots dengan Mini Dress, Cantik Maksimal!

GIRL Band BLACKPINK memang menjadi fenomena baru di dunia fashion. Member-member BLACKPINK pun kerap menajdi trendsetter dalam hal fashion ataupun gaya lainnya.

Nah, belakangan ada Jennie BLACKPINK yang pamer foto baru di Instagram. Gak lama setelah itu, kata 'Jennie' langsung trending topik di Twitter.

Di unggahan Instagram terbarunya, Jennie BLACKPINK membagikan potret yang memperlihatkan dirinya tampil berbeda dari biasanya. Di momen tersebut, Jennie layaknya anak motor yang tetap tampil stylish.

Ya, idol K-Pop tersebut mengenakan sepatu Spidi XPD XP3-S Sport Boots yang identik dengan pengendara motor. Ia memilih warna putih agar tetap terlihat kece.

Mau tahu berapa harga sepatu tersebut? Berdasarkan penelusuran MNC Portal, Kamis, 3 Agustus 2023, dari situs Revzilla, sepatu motor Jennie BLACKPINK itu dihargai USD 329 atau sekitar Rp5 jutaan.

Di potret OOTD itu juga, Jennie mengenakan mini dress putih keluaran ERL tipe White Graphic Minidress yang harganya 509 poundsterling atau sekitar Rp9,8 jutaan menurut FARFETCH.