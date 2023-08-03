Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jennie BLACKPINK Padukan Sport Boots dengan Mini Dress, Cantik Maksimal!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:12 WIB
Jennie BLACKPINK Padukan Sport Boots dengan Mini Dress, Cantik Maksimal!
Jennie Blackpink. (Foto: Instagram)
A
A
A

GIRL Band BLACKPINK memang menjadi fenomena baru di dunia fashion. Member-member BLACKPINK pun kerap menajdi trendsetter dalam hal fashion ataupun gaya lainnya.

Nah, belakangan ada Jennie BLACKPINK yang pamer foto baru di Instagram. Gak lama setelah itu, kata 'Jennie' langsung trending topik di Twitter.

Jennie BLACKPINK

Di unggahan Instagram terbarunya, Jennie BLACKPINK membagikan potret yang memperlihatkan dirinya tampil berbeda dari biasanya. Di momen tersebut, Jennie layaknya anak motor yang tetap tampil stylish.

Ya, idol K-Pop tersebut mengenakan sepatu Spidi XPD XP3-S Sport Boots yang identik dengan pengendara motor. Ia memilih warna putih agar tetap terlihat kece.

Jennie BLACKPINK

Mau tahu berapa harga sepatu tersebut? Berdasarkan penelusuran MNC Portal, Kamis, 3 Agustus 2023, dari situs Revzilla, sepatu motor Jennie BLACKPINK itu dihargai USD 329 atau sekitar Rp5 jutaan.

Di potret OOTD itu juga, Jennie mengenakan mini dress putih keluaran ERL tipe White Graphic Minidress yang harganya 509 poundsterling atau sekitar Rp9,8 jutaan menurut FARFETCH.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/612/3181355/rose-sSrW_large.jpg
Momen Rose BLACKPINK Sebut BLINK Indonesia sebagai Penonton Paling Meriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181110/rose-M9ad_large.jpg
Gemasnya Rose BLACKPINK saat Teriak 'Gak Mau Pulang Maunya Diulang'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/298/3180828/rose-Dgkq_large.jpg
Rose BLACKPINK Makan Nasi Goreng Bikin Fans Heboh, Netizen: Besok Coba Seblak Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/194/3002703/rose-blackpink-ditunjuk-jadi-juri-fashion-awards-bergengsi-di-prancis-YNtjkTl6pu.jpg
Rose BLACKPINK Ditunjuk Jadi Juri Fashion Awards Bergengsi di Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/194/2983074/potret-memukau-rose-blackpink-di-pre-dan-after-party-oscars-2024-DRIFdG1H1z.jpg
Potret Memukau Rose BLACKPINK di Pre dan After Party Oscars 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/194/2978787/rose-blackpink-hebohkan-paris-fashion-week-dengan-gaun-hitam-menerawang-Q7CuFkB7z6.jpg
Rose BLACKPINK Hebohkan Paris Fashion Week dengan Gaun Hitam Menerawang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement