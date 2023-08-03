Deretan Potret Felicya Angelista-Caesar Hito Bergaya ala Barbie dan Ken, Gemas Banget!

PASANGAN artis Felicya Angelista dan Caesar Hito tampak tak ingin ketinggalan mengikuti tren berdandan ala boneka Barbie dan Ken.

Selain tampil dengan outfit ala Barbie dan Ken, mereka juga tampak ikut berfoto di instalasi mirip kotak mainan Barbie. Hal itu terlihat dalam beberapa unggahan yang dibagikan di akun Instagram mereka.

Penasaran seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagram @felicyangelista_, Kamis (3/8/2023).

1. Pose duduk dan berdiri





Dalam potret ini, baik Felicya maupun Hito tampak kompak melakukan pose kaku bak boneka Barbie dan Ken sungguhan.

Felicya yang tampak cantik dengan atasan blazer crop pink dan bawahan rok tile berwarna senada tampak duduk di depan Hito.

Sementara sang suami yang tampak gagah dengan setelan jas berwarna lilac terlihat berdiri dan berpose di belakang sang istri.

2. Pose romantis





Felicya dan Hito tampak tak lupa melakukan pose romantis dengan saling berhadapan. Meski begitu, pose dan gestur tubuh mereka masih terlihat dibuat kaku sehingga benar-benar mirip boneka Barbie dan Ken!

3. Pose berjalan





Kali ini, Hito tampak melakukan pose seolah berjalan keluar dari kotak mainan. Felicya yang ada di belakangnya lantas terlihat bersiap mengikuti langkah dan menggandeng tangan Hito. Ia juga tampak tak lupa melempar ekspresi senyum manisnya.