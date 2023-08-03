Gaya Ghea Youbi Joget Pamer Perut Rata Bikin Netizen Salfok, Disebut Paket Lengkap Idaman Lelaki

GHEA Youbi dikenal sebagai salah satu pedangdut yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Ini lantaran Ghea memiliki paras cantik yang memikat.

Selain itu, Ghea Youbi juga memiliki gaya modis dan seksi. Bukan hanya karena busana ketat atau minim, pedangdut berusia 23 tahun ini memiliki body goals yang aduhai.

Tak jarang Ghea memamerkan body aduhainya, termasuk saat bikin konten. Ghea membagikan video dirinya joget TikTok yang diunggah pula ke Instagram pribadinya.

Dalam video tersebut, Ghea tampil mengenakan crop tanktop motif garis-garis yang dipadukan celana panjang coklat muda. Halter crop top memperlihatkan perut rata Ghea dengan pusarnya yang dipiercing.