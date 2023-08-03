Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Ghea Youbi Joget Pamer Perut Rata Bikin Netizen Salfok, Disebut Paket Lengkap Idaman Lelaki

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |02:10 WIB
Gaya Ghea Youbi Joget Pamer Perut Rata Bikin Netizen Salfok, Disebut Paket Lengkap Idaman Lelaki
Ghea Youbi (Foto: @gheayoubi/Instagram)
A
A
A

GHEA Youbi dikenal sebagai salah satu pedangdut yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Ini lantaran Ghea memiliki paras cantik yang memikat.

Selain itu, Ghea Youbi juga memiliki gaya modis dan seksi. Bukan hanya karena busana ketat atau minim, pedangdut berusia 23 tahun ini memiliki body goals yang aduhai.

Tak jarang Ghea memamerkan body aduhainya, termasuk saat bikin konten. Ghea membagikan video dirinya joget TikTok yang diunggah pula ke Instagram pribadinya.

Ghea Youbi

Dalam video tersebut, Ghea tampil mengenakan crop tanktop motif garis-garis yang dipadukan celana panjang coklat muda. Halter crop top memperlihatkan perut rata Ghea dengan pusarnya yang dipiercing.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/194/3086445/potret_ghea_youbi_dukung_timnas_di_gbk-kD82_large.jpg
Potret Ghea Youbi Dukung Timnas di GBK, Gayanya Sporty Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068738/ghea_youbi-bUzx_large.jpg
Potret Terbaru Ghea Youbi, Pedangdut Cantik yang Digugat Rp4,2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/612/2990100/potret-ghea-youbi-pakai-baju-pink-mirror-selfie-dengan-gaya-genit-8RUAeDTBxW.jpg
Potret Ghea Youbi Pakai Baju Pink, Mirror Selfie dengan Gaya Genit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941738/potret-cantik-ghea-youbi-di-masjid-nabawi-adem-banget-lihatnya-sMSdTmE3iV.jpg
Potret Cantik Ghea Youbi di Masjid Nabawi, Adem Banget Lihatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/612/2916993/potret-ghea-youbi-pakai-baju-hijau-army-bikin-mata-pria-sulit-berpaling-uYHXyG5hfL.jpg
Potret Ghea Youbi Pakai Baju Hijau Army, Bikin Mata Pria Sulit Berpaling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/611/2869054/5-gaya-rambut-ghea-youbi-yang-simple-dan-lucu-2PClC9ZwdB.jpg
5 Gaya Rambut Ghea Youbi yang Simple dan Lucu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement