Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Menilik Kisah Inspiratif dr. Richard Lee yang Sukses Raup Omzet 8M setelah Pindah Lapak ke Shopee Live

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:25 WIB
Menilik Kisah Inspiratif dr. Richard Lee yang Sukses Raup Omzet 8M setelah Pindah Lapak ke Shopee Live
Foto: Dok Instagram @dr.richard_lee
A
A
A

JAKARTA-Siapa yang tak kenal dengan dr. Richard Lee? Sosoknya yang inspiratif kerap menjadi perbincangan publik. Tak hanya sukses membangun usaha klinik kecantikan Athena, ia juga dikenal sebagai Youtuber kondang yang memiliki lebih dari 4,18 juta subscribers.

Baru-baru ini, dr. Richard Lee kembali menorehkan prestasi istimewa. Ia berhasil memecahkan rekor ciamik setelah pindah lapak streaming ke Shopee Live untuk memeriahkan kampanye 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival.

Tampil perdana di Shopee Live, pria berusia 37 tahun itu berhasil menembus omzet penjualan mencapai Rp8 miliar hanya dalam waktu 2,5 jam. Wow!

Pencapaian dr. Richard Lee ini bahkan mengalahkan rekor Sultan Andara sebelumnya yang omzetnya mencapai Rp7 miliar. Keberhasilan ini diungkapkan langsung oleh sang dokter di Instagram story pribadinya @dr.richard_lee pada Selasa (1/8/2023).

“2.5 Jam dapet 8 MILYAR RUPIAH! Luar biasa banget Live Shopee ya membludak banget! Kalian luar biasa dibanding platform lain ini Shopee luar biasa banget livenya! Target cuman 2 Milyar, dalam waktu 2.5 Jam dapet 8 MILYAR RUPIAH!!! Pecah banget, paling murah cuman di Live Shopee luar biasa banget!” kata dr. Richard Lee.

Sumber: Shopee Live & Instagram @dr.richard_lee

Dahsyatnya omzet penjualan dr. Richard Lee tentu tak lepas dari fitur unggul yang disajikan Shopee Live. Mengutip dari riset Populix berjudul “Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia”, 69% responden memilih Shopee Live sebagai fitur live streaming yang paling sering digunakan, melampaui pesaingnya TikTok Live di angka 25%.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/2/3184015//menbud_fadli_zon_pencak_silat_tradisi-PMBW_large.jpeg
Tutup Festival Pencak Silat Tradisi, Menbud Dorong Inovasi Baru yang Berakar pada Tradisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184000//alat_alat_berat_salah_satu_instrumen_fiskal_vital_bagi_pemerintah_provinsi_dki_jakarta-2iut_large.jpg
Pajak Alat Berat: Pilar Penting Penguatan Layanan Publik DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/1/3183961//kemenimipas_imifest_2025-j06m_large.jpeg
Festival Imigrasi 2025 dan IMIPAS RUN Meriahkan HUT ke-1 Kemenimipas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184003//pnm_imbau_masyarakat_lebih_waspada-3sPa_large.jpeg
Muncul Penipuan Pembiayaan Mekaar Digital, PNM Imbau Masyarakat Lebih Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/11/3183693//pajak_dan_retribusi_daerah_bapenda-bita_large.jpg
Kenali Beda Pajak dan Retribusi Daerah, Fondasi Bangun Jakarta Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/12/3183628//iforte_national_dance_competition-T7E1_large.jpg
iForte National Dance Competition Kembali Digelar, Nyalakan Semangat Generasi Muda Berkarya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement