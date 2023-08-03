Menilik Kisah Inspiratif dr. Richard Lee yang Sukses Raup Omzet 8M setelah Pindah Lapak ke Shopee Live

JAKARTA-Siapa yang tak kenal dengan dr. Richard Lee? Sosoknya yang inspiratif kerap menjadi perbincangan publik. Tak hanya sukses membangun usaha klinik kecantikan Athena, ia juga dikenal sebagai Youtuber kondang yang memiliki lebih dari 4,18 juta subscribers.

Baru-baru ini, dr. Richard Lee kembali menorehkan prestasi istimewa. Ia berhasil memecahkan rekor ciamik setelah pindah lapak streaming ke Shopee Live untuk memeriahkan kampanye 8.8 Grand Beauty & Fashion Festival.

Tampil perdana di Shopee Live, pria berusia 37 tahun itu berhasil menembus omzet penjualan mencapai Rp8 miliar hanya dalam waktu 2,5 jam. Wow!

Pencapaian dr. Richard Lee ini bahkan mengalahkan rekor Sultan Andara sebelumnya yang omzetnya mencapai Rp7 miliar. Keberhasilan ini diungkapkan langsung oleh sang dokter di Instagram story pribadinya @dr.richard_lee pada Selasa (1/8/2023).

“2.5 Jam dapet 8 MILYAR RUPIAH! Luar biasa banget Live Shopee ya membludak banget! Kalian luar biasa dibanding platform lain ini Shopee luar biasa banget livenya! Target cuman 2 Milyar, dalam waktu 2.5 Jam dapet 8 MILYAR RUPIAH!!! Pecah banget, paling murah cuman di Live Shopee luar biasa banget!” kata dr. Richard Lee.

Sumber: Shopee Live & Instagram @dr.richard_lee

Dahsyatnya omzet penjualan dr. Richard Lee tentu tak lepas dari fitur unggul yang disajikan Shopee Live. Mengutip dari riset Populix berjudul “Understanding Live Streaming Shopping Ecosystem in Indonesia”, 69% responden memilih Shopee Live sebagai fitur live streaming yang paling sering digunakan, melampaui pesaingnya TikTok Live di angka 25%.